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快訊／118名未滿3歲童錯打國光流感疫苗　桃園榮總挨罰25萬元

▲桃園市府衛生局於10月1、2日在巨蛋體育館提供國光流感疫苗接種服務，但該疫苗適用年齡未包含3歲以下幼兒，但仍有醫護人員錯打紀錄引發家長憂心。（示意圖／衛生局提供與新聞事件無關）

▲桃園市府衛生局於10月1、2日在巨蛋體育館提供國光流感疫苗接種服務，但該疫苗適用年齡未包含3歲以下幼兒。（示意圖／衛生局提供與新聞事件無關）

記者沈繼昌、翁子皓／桃園報導

桃園市衛生局10月1、2日提供公費流感疫苗接種，其中在桃園巨蛋設置疫苗隨到隨打站，未料後來發現國光流感疫苗服務適用年齡未包括3歲以下幼兒，市府衛生局昨（6）日下午己調查，發現這2天共有118名幼兒被錯打。今（7）衛生局懲處結果出爐，裁罰台北榮民總醫院桃園分院25萬元，並要求院方檢討施打流程。

衛生局專案小組調查結果顯示，本次事件與院方未落實人員教育訓練及未確實執行接種作業前「三讀五對」有關，衛生局依醫療法第57條規定，醫院未督導所屬醫事人員，依各該醫事專門職業法規規定，執行業務，予以裁處最高25萬元罰鍰。而因誤打疏失造成的疫苗損毀，院方也須照價賠償。

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衛生局副局長蘇柏文指出，今年度公費流感疫苗在10月1日至2日開打，桃園巨蛋設置疫苗隨到隨打站，由台北榮民總醫院桃園分院承接，提供流感與莫德納疫苗接種服務。但經查10月1、2日提供現場民眾使用國光公司產製之流感疫苗接種服務，因該疫苗適用年齡並未包含3歲以下幼兒，衛生局緊急展開調查，發現這2日共計有118名幼兒遭錯打。

蘇柏文強調，根據疾病管制署官網資料，倘接種非適用年齡之流感疫苗，今年不必再重複補接種流感疫苗。對此起接種異常事件，衛生局與院方主動關心118名幼兒，已全數啟動追蹤關懷機制，後續家屬有疑義可撥打：0919-961-996，桃園分院也開設綠色通道，若幼兒有身體不適情形，家長可立刻帶到桃園分院接受免費檢查，衛生局與桃園分院將持續關心寶貝健康。

衛生局表示，錯誤接種的118名幼兒中已聯繫上117名，除其中1人流鼻涕、1人腸胃炎外，其餘無特殊狀況，初步判斷與疫苗接種無直接相關。

衛生局說明，每年流感疫苗開打前皆會辦理合約院所執行作業之教育訓練，提醒各廠牌流感疫苗適用接種對象、冷運冷藏管理及相關注意事項，衛生局再次呼籲轄內醫療院所接種疫苗前應落實「三讀五對」，保障民眾權益，並提醒合約院所接種作業前應確認是否已備妥不同接種對象所需之疫苗種類，避免錯誤接種事件再發生。

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