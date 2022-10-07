台東縣首次比特犬絕育補助開跑　即日起至12月20日止

▲台東縣首次比特犬絕育補助。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣比特犬絕育補助正式開始囉，即日起至12月20日止，補助對象為已辦理寵物登記但尚未絕育之比特犬飼主，公犬補助2千元，母犬補助2千5百元。



台東縣政府表示，依農委會公告今年3月1日起比特犬為「指定禁止飼養或輸入之動物」，已經飼養的飼主必須提出111年3月1日前已飼養證明，如預防注射紀錄等，並於112年2月28日前完成寵物登記，逾期未登記者經查獲將依動物保護法第26條規定處5萬以上至25萬以下元罰鍰，並得沒入犬隻。

動物防疫所所長黎煥棠指出，經訪視全縣純種比特犬約有270隻，其中尚未絕育有198隻，除生理因素條件經獸醫師診斷不適於施予絕育手術之犬隻可申報免絕育，其餘比特犬均務必完成絕育，呼籲尚未替比特犬絕育之飼主盡快攜帶犬隻完成絕育，期降低比特犬衍生之公共安全等問題。

黎煥棠所長進一步說明，即日起比特犬飼主可向縣內瑞興動物醫院(台東市更生路540號，電話323682)、中華動物醫院(台東市中華路二段325號，電話321686)及心語動物醫院(台東市新展街45號，電話225668)等3家配合之動物醫院預約申請辦理，公犬補助2千元，母犬補助2千5百元（飼主仍需部分負擔）；同時，也提醒縣內比特犬飼主如尚未完成寵物登記者盡快前往動物防疫所登記備查，若至112年2月28日止仍未登記完成者，將依法開罰。

此外，台東縣10月份相關犬貓絕育活動，包括池上鄉和海端鄉的飼主可於10月15日至16日前往由動防所委託台東縣關懷生命協會獸醫師團隊在池上鄉舉辦犬貓絕育活動，以及台灣之心愛護動物協會將於10月25至11月1日在長濱鄉老人會館、關山鎮德高社區活動中心、台東市建農活動中心、太麻里鄉大王活動中心、卑南鄉初鹿村明峰村聯合辦公處及成功鎮三民里活動中心辦理，相關活動資訊可撥打台東縣動物防疫所(089-233720)電話洽詢。