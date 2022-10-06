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海巡署首辦「蘭嶼兒童營」　帶領偏鄉學齡孩童體驗海洋

▲海巡署首辦「蘭嶼兒童營」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲海巡署首辦「蘭嶼兒童營」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

海巡署東部分署為使蘭嶼鄉9到12歲兒童學子，建立海洋保育及海域遊憩安全觀念，引領學子認識海洋，培養海洋種子，於6日前進「人之島」，與蘭嶼鄉椰油國小三、四、五、六年級教師及學生共計60名，首次舉辦「111年海洋學生體驗營蘭嶼兒童營」，除以生動方式介紹海巡於飛魚季期間推動「蘭嶼地區海洋資源維護專案」情形外，並透過救生裝備體驗、參觀100噸級巡防艇實務，使參與兒童充分感受蘭嶼地區生態與海洋資源之珍貴與重要性。

蘭嶼擁有純淨天然的海岸風情，同時也居住唯一的海洋民族-達悟族人，並以飛魚文化聞名於世，東部分署特結合蘭嶼鄉椰油國小海洋教育集會時機，加強學童防溺觀念，並透過結合海洋委員會施政主軸及導入蘭嶼飛魚季專案任務實務，以建立海洋保育之觀念及培養海洋思維，活動中除了介紹辛苦的海巡工作並分享甘苦趣事，更透過「防溺十招」及「救溺五步」，向參加活動師生宣導海邊戲水安全的重要性，並以丟擲拋繩袋及體驗救生衣穿著等生動活潑的實際操作方式，讓學童們學習求救與自救的方法，灌輸救人前應先行做好自我防護之觀念。

東部分署表示，今年首度於蘭嶼地區舉辦海洋兒童體驗營活動，透過此次活動除了讓學齡學童了解海巡工作，也讓國家幼苗們能及早體認海洋資源維護的重要性，也呼籲民眾海洋及生態資源保護人人有責，若您發現海域岸際有不法情事請立即撥打118報案。

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