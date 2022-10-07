鄭寶清轟鄭運鵬「網軍家庭」　批他搬「言論自由」護航親哥

▲鄭寶清、鄭運鵬。（組合圖／ETtoday資料照）



實習記者李密／台北報導

日前民眾黨新竹市長參選人高虹安遭網友誣指「靠特權關說進北一女」，粉絲專頁「難攻大士難攻大士」轉貼相關文章後，被起底經營者就是民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的親哥哥鄭運鴻。對此，無黨籍桃園市長參選人鄭寶清7日批評鄭運鵬左手拿數位中介法打擊網路假消息，右手放任親哥哥散佈假消息，事後更稱「尊重言論自由」，雙標行為簡直是「政治大醜聞、網軍家庭」。

▲高虹安學經歷爭議不斷。（資料照／記者屠惠剛攝）



近日高虹安學經歷爭議層出不窮，鄭運鵬哥哥鄭運鴻經營的粉絲專頁「難攻大士難攻大士」也轉貼相關文章，引外界質疑散佈假訊息。對此，鄭運鵬受訪回應「尊重言論自由」，鄭寶清則不滿批評鄭運鵬「雙標」。



鄭寶清今（7）日表示，早在2017年9月鄭運鵬就做為「單獨提案人」領銜提案「電信法第八條修正案」，主張政府得下令封鎖任何侵權的不適當網站，被外界抨擊為台灣史上第二次網路白色恐怖，輿論譁然指責而黯然撤回提案。日前NCC公布「數位中介服務法草案」，準備對付網路與社交平台的「假消息」，鄭運鵬也附合支持力挺，後因外界抨擊是網路戒嚴、箝制言論自由，而被行政院緊急喊停下架。



鄭寶清說，鄭運鴻經營的粉專轉發攻擊高虹安特權插班轉學北一女的假消息，卻被鄭運鵬宣稱是「言論自由」且其哥哥「未輔選、兄弟不曾討論政治」，意圖切割止血，鄭運鵬一邊拿數位中介法立法打擊網路假消息，一邊縱放親哥哥散布網路假消息為「言論自由」的雙標惡行，是濫用言論自由的「遮羞布」來詐騙桃園市民。



鄭寶清更形容兩人是「網軍家庭、狼狽為奸兄弟搭檔」，質疑鄭運鵬一旦成功當選桃園市長，桃園又會變成什麼樣子？痛批「這不是政治大醜聞，什麼才是大醜聞呢？」