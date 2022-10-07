資策會發3點聲明！　喊「立場始終一致」：高虹安逾越合理使用範圍

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安身陷博士論文抄襲疑雲，資策會執行長卓政宏5日在立法院答詢時稱，高虹安論文引用資策會研究報告，卻未註出處、比例不當，未來不排除提告。對此，高虹安回應，資策會稱其論文有「雷同8成」絕非事實，更痛批資策會改口是「政治力介入的結果」。而針對高虹安說法，資策會7日再發3點聲明強調，他們立場始終一致，「高委員引用本會論文，恐已逾越合理使用範圍。」

資策會日前表示，高虹安論文無授權問題，然而近期卻又改口稱其博士論文與資策會報告雷同近8成，且未引用出處，恐違反學術倫理，後續將持續與高虹安協調，不排除採取法律途徑。

對於資策會指控，高虹安回應，博士論文共113頁，對比資策會發表期刊文章部分僅6頁，所謂博士論文引用逾8成的說法，光用數學計算就知道絕非事實，「更何況我還是資策會期刊文章的第一作者。」

針對高虹安說法，資策會7日發布3點聲明駁斥，全文如下：

一、 本會於初次受訪時（9月20日），因未有實際數據比對，暫不直接評論，僅通案表示：「資策會研發成果會以各種形式對外發布，若需實際應用，才有取得授權的問題」。因此，若學術研究不涉及技術實施，則無需取得授權。

二、 經實際比對，發現本會所屬著作權之期刊論文內容，有超過8成被複製於高委員博士論文內，且高委員引用本會期刊論文之部分，未能與委員自行創作部分區隔，亦未標示出處。依本會與員工之服務合約約定，員工於職務上之著作，著作財產權歸本會所有。因此，本案高委員引用本會論文，恐已逾越合理使用範圍。

三、 本會立場及態度始終一致，對於各類研發成果之使用，本會亦遵守相關規定處理。期盼各界回歸事件本身理性判斷，對著作權法引用、合理使用及科專成果運用相關規範亦能有正確認識，以共同於尊重智慧財產權之前提下，持續推動我國科學技術研究的能量累積與發展。