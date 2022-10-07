傳烏軍挺進盧甘斯克　普丁稱吞併局勢將穩定

▲烏軍正在挺進烏東盧甘斯克。（示意圖／路透）

社群媒體照片顯示，烏克蘭部隊近日首度挺進烏東盧甘斯克州。不過軍事受挫的俄羅斯總統普丁表示，失去數個主要城鎮後，預期吞併烏克蘭4州局勢將「穩定下來」。

●CNN：烏軍挺進盧甘斯克 戰爭爆發以來首見



美國有線電視新聞網（CNN）報導，社群媒體5日有照片顯示，烏克蘭軍隊穿越頓內茨克州（Donetsk），進入烏東盧甘斯克州（Luhansk）的戈爾洛夫卡村（Horlivka）。這是自俄烏衝突爆發以來，烏軍首度挺進盧甘斯克。

俄羅斯強行兼併盧甘斯克後，宣稱整個盧甘斯克州為俄國領土。但最近幾天，烏軍挾帶在哈爾科夫州（Kharkiv）與頓內茨克州成功反攻氣勢，從數個方向接近盧甘斯克州。

▲俄羅斯總統普丁親密盟友杜金（Alexander Dugin）的女兒達莉亞（Darya Dugina）在8月時遭汽車炸彈攻擊身亡。（圖／達志影像／美聯社）



●普丁智囊杜金之女遭炸死 傳美認為烏政府策動



CNN引述曾聽取美國情報簡報的消息人士報導，8月間以汽車炸彈炸死俄羅斯極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）之女達利亞（Darya Dugina）的行動，美國情報單位認為是由烏克蘭政府內部單位授權策動。

●吞併領土後 普丁命俄政府接管札波羅熱電廠



普丁（Vladimir Putin）5日下令，要俄國政府接管位於烏南札波羅熱（Zaporizhzhia）的歐洲最大核電廠。普丁已正式完成併吞烏克蘭逾15%國土的法律程序。

普丁簽署法律，將烏克蘭境內的頓內茨克人民共和國（DPR）、盧甘斯克人民共和國（LNR）、赫松州（Kherson）和札波羅熱州併入俄國版圖。這是至少半世紀以來，俄國領土最大幅度的擴張。

●俄軍砲轟札波羅熱市 至少2死5失蹤



烏南札波羅熱州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）6日表示，俄軍徹夜砲轟札波羅熱市，造成至少2人死亡、5人失蹤，且有多棟民宅毀損，更引發大規模火災。

▲北溪天然氣管線破裂導致溫室氣體外洩，在波羅的海形成巨大泡泡。（圖／路透）



●瑞典結束北溪管線外洩現場調查 指向人為破壞



瑞典當局對輸送俄羅斯天然氣到歐洲的北溪（Nord Stream）管線兩個外洩處進行現場調查後，瑞典檢察官朱維斯特（Mats Ljungqvist）強調，可以做出北溪1號和2號管線段落「曾被引爆，導致天然氣管線的廣泛破壞」。他說：「犯罪現場調查加深了管線遭到嚴重人為破壞的疑慮。」

●無懼俄核武威脅 美國3/4民眾認為應續挺烏克蘭



根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）5日公布民調顯示，儘管俄羅斯揚言使用核武保護領土，近3/4美國人仍表示美國應繼續支持烏克蘭。在這份10月4日到5日進行的最新民調中，66%受訪者認為華府特別應該繼續提供武器給烏克蘭，高於8月另一份類似民調的51%。

●烏克蘭加入有譜 OECD願就入盟啟動對話



烏克蘭5日朝邁向加入經濟合作暨發展組織（OECD）跨出第一步。OECD秘書長柯曼（Mathias Cormann）表示，在基輔當局提出要求後，OECD的38個會員國決定將烏克蘭視為候選會員。

但是OECD入盟程序複雜，需要很長時間，候選會員國必須在反賄措施、稅收、環境和相關統計等方面證明國家政策能達到經合組織標準。

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