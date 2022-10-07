威懾北韓！美航母雷根號與南韓展開海上軍演　南韓軍艦護送離開

▲雷根號上部署F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機、E-2空中預警機、EA-18G咆哮者電子作戰機等90架軍機以及5000名人員，被稱為是「行走的軍事基地」（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從今年以來頻繁試射飛彈，9月底後更是變本加厲，平均每1至2天就會進行試射，4日更發射1枚中程彈道飛彈（IRBM）貫穿日本上空，其4600公里的射程更創下新紀錄。對此，美國海軍尼米茲級核動力航母雷根號決定返航，繼昨（6）日與南韓、日本展開飛彈防禦訓練，今（7）日更與南韓展開聯合機動訓練。

根據《韓聯社》，自從北韓4日試射推測為「火星-12型」的中程彈道飛彈，美國海軍核動力航母雷根號罕見於5日調頭返航回到東海（日本海），北韓6日上午6時從平壤三石一帶更向東發射2枚短程彈道飛彈；針對北韓一連串明目張膽的挑釁行為，雷根號與南韓海軍、日本海上自衛隊6日在東海（日本海）公海上展開飛彈防禦訓練，假設北韓試射導彈的情況。

其中，美國海軍派出雷根號、班福特號驅逐艦（DDG 65）；南韓海軍派出宙斯級神盾驅逐艦世宗大王號（DDG 991）；日本海上自衛隊則派出金剛級神盾驅逐艦海鳥號（DDG 176）。

在演習中，美日韓海軍針對北韓導彈互相分享軍事情報，從而熟知探測、追蹤、攔截等步驟。

南韓聯合參謀本部透露，美國海軍、南韓海軍將從7至8日在東海（日本海）公海上展開聯合機動訓練，提升聯合防衛能力。其中，美國海軍派出核動力航母雷根號、導彈巡洋艦錢斯勒斯維爾、班福特號驅逐艦、貝瑞號驅逐艦；南韓海軍則派出文武大王號驅逐艦、護衛艦東海號（FFG-822）。

美韓海軍將在東海（日本海）展開戰術機動等聯合訓練，並持續護送雷根號至濟州島東南方海域。

▲▼美國核動力航母雷根號停靠釜山，9月26至29日與南韓海軍展開海上聯合訓練。（圖／路透）

針對北韓近來一連串明目張膽的軍事挑釁行為，美國國防部印太安全事務助理部長拉特納（Ely Ratner）、南韓國防部國防政策室長許泰根（허태근，音譯）、日本防衛省防衛政策局長增田和夫於7日上午展開通話，嚴厲譴責北韓試射導彈的舉動明顯違反聯合國安理會決議，且對國際社會的和平穩定帶來嚴重威脅。

拉特納、許泰根、增田和夫在通話中一致認為，北韓愈是進行更激烈的軍事挑釁行為，只會讓美日韓的軍事合作更加緊密。

據悉，北韓6日上午從平壤三石試射2枚導彈後，下午更派出12架戰鬥機與轟炸機前往南韓設置的特別監視線以南進行「示威遊行」，對此南韓旋即派出F-15K戰機等30架軍機升空，雙方在空中對峙1小時。

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