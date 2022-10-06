旅紐台商拜會市府　黃偉哲期待更多台南農產外銷紐澳

▲紐西蘭台灣商會（奧克蘭）李昀翰會長一行，拜會台南市長黃偉哲，雙方就農產行銷海外進一步交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

紐西蘭台灣商會（奧克蘭）李昀翰會長一行4人，6日拜會台南市長黃偉哲，雙方就農產行銷海外進一步交流，期盼未來能將最優質的台南農產行銷海外，讓更多的僑胞與外籍人士大飽口福，農業局李建裕局長、新聞暨國際關係處蘇恩恩處長、南瀛農產國際行銷公司余清永總經理一同出席與會。

黃偉哲表示，非常感謝紐西蘭台灣商會李昀翰會長到訪台南，台南農產豐富多元，希望能獲得海外市場青睞，今年承蒙李會長及各位台僑幫忙，台南芒果首次行銷至紐西蘭就大獲成功，期待未來能夠進一步合作，讓更多的台南農產如鳳梨、荔枝等能成功外銷至紐澳等地。

李昀翰會長表示，今年6月奧克蘭辦事處與紐西蘭台商會共同舉辦「台灣芒果推介會」，邀請紐國僑、學、商、媒體界人士一同品嚐台灣芒果，眾人對於口感Q彈、香甜氣味濃郁的愛文芒果驚艷不已。此外李會長也提到當地米其林餐廳法式主廚將風靡歐美的珍珠奶茶製成茶凍，此外更嘗試使用台南的關廟麵來料理，將台灣食材運用發揮出新層次。

黃市長也特別準備了玉井香蕉、火龍果口味的關廟麵、果乾、破布子、竹炭加工品致贈給李會長一行，並且特別頒證感謝狀給李會長，感謝其協助台南農場外銷。

李會長於今年3月接任第25屆會長，上任以來積極致力於為台紐雙方發掘新商機，以商會為平台，進一步增進台紐雙邊貿易。