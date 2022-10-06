海安地下停車場蛻變再造創新　台南停車智慧升級

▲台南市交通局完成海安路地下停車場地下1層停車場範圍擴建工程，增加127席汽車格位供給，並導入線上繳費、電動車充電區與線上停車導引等創新加值服務，以蛻變風貌持續提供優質停車服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應台南市中西區海安路周遭持續發展的停車需求，交通局完成海安路地下停車場地下1層停車場範圍擴建工程，增加127席汽車格位，並將停車場環境重新整理，設施全面更新，同時運用先進科技導入線上繳費、電動車充電區與線上停車導引等創新加值服務，以蛻變風貌持續為市民及遊客提供優質停車服務。

市長黃偉哲表示，海安路地下停車場為五條港文化園區周邊遊憩活動及商圈復甦成長的交通服務設施，市府都市發展局2018年完成海安路中央軸帶景觀改造工程後，經濟發展局也輔導周邊商圈協會舉辦多次大型主題市集活動，在觀光遊憩人潮帶動下，逐步推升停車需求。

因此，交通局與營運廠商運用ROT民間參與公共建設合作機制，將部分商場範圍變更為127席停車空間，於1月起總計提供1036席汽車格位，成為市中心規模最大的公有停車場，支持區域商業活動，帶動中西區整體繁榮。

交通局局長王銘德指出，交通局與停車場營運廠商利用此次擴建工程的契機，合作再造重塑停車場環境，包括地面整平、牆面粉刷、改善照明亮度，在視覺上更以府城意象美化，並加強車道主要出入口行進方向提示、全面更新指標牌面，也將長條型的停車場分為四大區段輔以不同顏色標示，以利空間辨識及記憶，同時在樓梯、電梯出入口附近以壁畫及投射燈清晰指示周邊路段、景點位置。

此外，也導入QR CODE線上繳費與智慧尋車系統，減少排隊繳費與尋找愛車停放位置之困擾，更增設電動車充電區提供充電服務，讓整體停車場智慧升級，以新風貌繼續提供優質的停車服務，歡迎遊客與市民朋友前來體驗。