快訊／拉斯維加「賭城大道」驚傳殺人　1死5傷

文/中央社洛杉磯6日綜合外電報導

美國拉斯維加斯市警局表示,知名的賭城大道(Las Vegas Strip)今天中午左右發生捅人攻擊案,造成1死5傷。案發後,一名犯嫌遭到逮捕。

法新社報導,拉斯維加斯都會警察局(Las Vegas Metropolitan Police Department)在推特寫道,警方「接獲通報,在南拉斯維加斯大道(South Las Vegas Boulevard)3100街區一家賭場前,有多名受害人被刺殺。」

這個區域靠近永利拉斯維加斯飯店(Wynn Las Vegas)和威尼斯人飯店(The Venetian)等著名地標。

拉斯維加斯都會警察局表示:「目前已找到至少6名被害人,一人宣告不治。其餘被害人已被送往區內醫院,傷勢不明。」

警方說,案件仍在調查中。現場即時拍攝的照片顯示,警方在賭城大道執勤,有數個區域遭到封鎖。

根據美聯社,數名目擊者告訴拉斯維加斯電視台,犯嫌在多處行凶,一些被害人似是在賭城大道上與遊客拍照的表演女郎。

#BREAKING At approximately 11:42 a.m., the LVMPD received a report of a stabbing with multiple victims in front of a casino in the 3100 block of South Las Vegas Boulevard. At this time, at least six victims have been located. One victim has been declared deceased. pic.twitter.com/WegbwHZRf8