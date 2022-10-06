快訊／露餡了！急刪手機對話紀錄　彰化E奶女蛇頭再押

▲張姓E奶女蛇頭仲介台人到柬埔寨等國。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢指揮刑事局中部打擊中心破獲以女子張惟甄為首的人蛇集團， 因涉嫌重大羈押禁見，今(6日)檢方偵結，認定她與另外3名共犯涉嫌意圖營利以詐術使人出中華民國領域外等罪提起公訴，移審彰化地院，下午5點36分，法官諭知有湮滅證據之虞，裁定羈押。

據悉，張女在臉書「偏門工作社團」刊登高薪招募前往柬埔寨工作，讓不少國人落入煉獄，想脫離苦海，張女每騙1人出國，就可獲利10萬元，還得拿出40萬元贖金，或再「騙招」1人頂替，交替抓跳，手法相當的惡劣，由於張女幕後是台籍大老闆，仍潛逃在國外，檢方仍持續擴大追查。

彰化地院發言人庭長廖健男表示，本件被告張女經訊問後否認有檢察官所指之犯行， 然本件被害人確曾遭詐術誘騙出國，迭經證人證述在卷，另外證人顏等3人亦由通訊軟體得知有招募至境外工作之機會，經與被告聯繫辦理護照或安排住宿，所幸即時為警察覺而未遭詐術騙出境。

調查過程中有機場監視器畫面、通聯調閱查詢、個別查詢報表、被告所有之收據、筆記本、訂票紀錄及護照照片、國道車辯紀錄、入出境記錄、相關證人之通訊記錄、於領事事務局蒐證照片等，而從張女被扣案手機中擷取與同案被告、共犯的通訊內容，足認張女犯罪嫌疑重大。

由於張女曾指示證人刪除對話紀錄，從證人及張女的對話記錄，可看出張女亦有收回對話記錄動作，有事實足認被告有湮滅證據之虞，是本案羈押原因確實存在，且確有非予羈押，顯難進行審判或執行之必要性，命具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，均不足以確保審判或執行程序之順利進行，另依照本案之犯罪型態，認將被告予以羈押合於比例原則，應予羈押。如不服裁定，得於5日內提出撤銷或變更。