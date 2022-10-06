橘色惡魔登國慶大典！京都橘高校抵台　蔡英文送上珍奶、萬華蛋糕應援

▲日本京都橘高校吹奏部應文化總會之邀，6日抵台準備在下周國慶大會演出，今赴北一女交流。（圖／文化總會提供，下同）



記者陶本和／台北報導

日本京都橘高校吹奏部應文化總會之邀，6日抵台準備在下周國慶大會演出，引發國人及粉絲高度關注。橘高校學生今天一早就在圓山飯店大廳快閃演出，並前往北一女交流，而身兼文總會長的總統蔡英文也特別送上圓山飯店的珍珠奶茶與萬華樂福蛋糕，慰勞近百位師生。

蔡英文在卡片上寫著，「歡迎來到台灣！期待您們的演出，相信雙十國慶會因為你們而更添光彩。」而文總秘書長李厚慶，也準備了《Fountain新活水》的日文版別冊，放在京都橘高校來台師生圓山大飯店下榻的房間內，向他們介紹台灣的美食，並留言，「跟各位分享台灣的美食文化，表達我們最誠摯的感謝與情誼。」

▼日本京都橘高校吹奏部應文化總會之邀，6日抵台準備在下周國慶大會演出，今赴北一女交流，而總統蔡英文送上圓山飯店珍奶慰勞。（圖／文化總會提供）



京都橘高校吹奏部師生6日上午前往北一女，與北一女樂儀隊師生交流，北一女校長陳智源在歡迎他們時說，兩校有很多共通點，像是都很優秀、學生們都很可愛，還有一個共通點，是快要考試了，「大家忙完之後，都要努力準備考試喔！」語畢讓兩校的學生哄堂大笑。

而京都橘學園理事長梅本裕則說，從事教育工作這麼多年來，這次來台灣真的感受到前所未有的熱情和溫暖，很慶幸在世界局勢比較動盪的年代，台日之間還是能透過文化交流，讓彼此更緊密；希望橘高校的同學能夠藉由來台的旅程增加國際觀，也期盼這次演出，能夠帶給台灣的朋友們對未來的希望。

李厚慶表示，從昨天見到京都橘高校師生下飛機開始，「我們就一直覺得精神振奮，被你們的活力感染了！」很期待全台灣的民眾都可以透過即將到來的國慶演出，也感受到這份活力與感動。他也提到，京都橘高校跟北一女，一樣都是有著百年歷史的學校，北一女樂儀旗隊也跟京都橘高校吹奏部一樣，曾受邀到美國玫瑰花車演出，今年底也即將再次前往參加玫瑰花車大遊行。

▼日本京都橘高校吹奏部應文化總會之邀，6日抵台準備在下周國慶大會演出，今赴北一女交流，總統蔡英文特地送上圓山飯店珍奶，及萬華樂福蛋糕歡迎。（圖／文化總會提供，下同）



▼有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應中華文化總會之邀來台，於2022年國慶大會演出。（圖／翻攝中華文化總會臉書，下同）