宜蘭力麗威斯汀「智慧」滿屋？要Chill就要住LG ThinQ Room！

▲ET午間主播小孟（右）以及V仔（左）不約而同連假都要去宜蘭玩，兩人還都打算入住配備LG智慧家電的LG ThinQ旅宿。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

不少人放假出門玩，不愛人擠人，反而是喜歡選擇一間設施配備齊全、裝潢漂亮的旅宿，和親朋好友待在裡頭，盡情享受超chill的氣氛和舒適環境，讓出門玩也可以像在家一樣舒服！ET午間主播「小孟」和「V仔」就是這種旅行模式的愛好者，正巧小孟最近發現宜蘭有兩間和LG合作的旅宿，不僅設計時尚，還能透過手機ThinQ App智慧操控遍佈在旅宿裡的各種家電，讓人不論是在哪個空間通通都能輕鬆滿足需求。這麼讚的旅宿究竟是哪間？原來一間是小孟要帶閨蜜去玩的「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」，另一間則是讓號稱儀式感女王的小孟大推的「HA House夏」生活別墅，超大空間跟便利智慧家電，讓V仔迫不及待帶著全家人一起入住體驗。

小孟和閨蜜雅憶兩人放假跑到好山好水的宜蘭玩，一路上邊玩邊拍美照直到抵達入住的「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」，一到「LG ThinQ單臥室泳池別墅」兩人就被眼前的戶外泳池給吸引，整體造景充滿禪意讓人好放鬆，室內空間又大又寬敞，還有個人溫泉湯屋可以泡湯舒壓，一趟房間巡禮下來，雅憶稍微有點體力不支、躺在沙發上，幸好小孟提醒，搭了車又在外面玩了那麼久，衣服肯定很髒，不妨使用房間內的「Styler蒸氣電子衣櫥」，透過專利蒸氣技術，能乾衣烘衣同時殺菌、除去衣物上的細菌和過敏原，減少衣服異味，而且不必守在旁枯等；小孟笑說，只要用房內的手機、電視就可以隨時監控行程，完成衣物護理還會貼心通知。

兩人回到客廳打開LG OLED電視追劇，果然發現電視可以作為儀表板控制所有家電設備，還配有AI語音滑鼠遙控器，不動手只出聲音也能操作。LG OLED電視的智慧表現不只是可以操控連網家電，還能以聲控開啟串流平台，一時找不到遙控器可改用手機裡的LG ThinQ APP基礎操作；遙控器的滾動滑鼠滾輪、語音搜尋和各種影音頻道的快捷鍵，都讓電視便利度大大提升。

為了不讓容易鼻子過敏發癢的雅憶一直打噴嚏，小孟趕緊使用LG ThinQ APP設定開啟「AeroTower 風革機」，擁有單向、廣域和循環3種氣流模式的空氣淨化風扇，以極致靜音狀態改善室內空氣品質，想隨時掌握目前空氣狀況，就算人不在現場，使用APP遠端調整也能做到定時開關以及設定模式等功能。

趁著雅憶泡湯的時間，小孟也一個人帶著LG「XBOOM 360˚ 全景聲藍牙音響」來到戶外泳池邊，坐在椅子上聽著喜歡的音樂360ﾟ零死角環繞，心情好到閉上眼睛完全沉浸在度假的氛圍裡；沒想到雅憶也來到泳池邊，趁著小孟不注意的時候向她調皮地潑水，兩人嗨起來互相狂潑，玩水玩到全身衣服濕答答，還好有「免曬衣乾衣機」，透過HeatPump低溫除濕式乾衣技術，不但能保護衣服也很省電，搭配殺菌行程和自帶的多項功能，以及ThinQ智慧物聯網，APP即可遠端遙控乾衣行程、接收行程推播通知，還想再玩水隨時都沒問題。

旅行的一大樂事就是買一大堆吃的喝的回旅宿享用，雅憶和小孟也買了不少，玩水後最需要補充水分，雅憶走向「InstaView敲敲看門中門冰箱」，伸手輕敲InstaView玻璃面板，Knock-On功能就瞬時照亮內部，確定好要選哪瓶再開冰箱門，節能保鮮又省電。但有時候就是很想喝非常冰涼的飲料， InstaView敲敲看門中門冰箱能自動製冰製水，而且還搭配NSF認證淨水濾芯，讓人喝入口方便又安心。

小孟和雅憶兩個人能在「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」極具隱私性的獨享空間中玩得不亦樂乎，最大功臣就是來自融入房間各個角落的LG 智慧家電，這間「LG ThinQ Room」貼心設想各種旅遊情境，透過智慧家電聰明滿足需求，且從客廳、廚房、房間、更衣室到戶外空間，無論身在何方，只要透過手機ThinQ App、LG OLED電視及智慧音箱語音三種控制方式，就無須受時空限制，隨時遠端操控、監控行程時間、接收推播通知等，讓她們讚嘆，沒想到出門玩住旅宿卻彷彿置身家中，花小小一指力氣就得到大大便利，舒心悠閒唾手可得！