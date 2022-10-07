女主播連假怎麼過？進駐智慧家電生活別墅！宜蘭住宿情報大公開

▲連假時ET午間主播V仔帶著全家人入住宜蘭獨棟生活別墅HA House夏，優美閒適的環境加上LG智慧家電設備，讓全家人玩得超嗨超開心。

消費中心／綜合報導

連假想帶全家族的人一起出門玩、創造難得的回憶，有經驗的民眾就知道，人一多最困擾的就是住宿問題，ET午間主播V仔本來也有點擔心，但沒想到她帶家人入住小孟推薦的宜蘭包棟villa之後，不但完全沒有出現問題，反而愛上villa簡約時髦外觀和自然環境，最棒的是villa全棟配置LG智慧家電，使用手機、電視就能遠端遙控，讓全家人都住得超級滿意！到底是宜蘭哪棟villa這麼讚？V仔大方公開，原來是LG與德築建設合作的ThinQ Home－「HA House夏」，讓入住者能盡情感受智慧生活的極致便利。

「宜蘭HA House夏」整棟建築以純白和灰色為基底打造，搭配綠植庭園造景和戶外泳池，超像到了國外別墅度假，整棟villa每層樓就是一間房，使用空間十分寬敞，非常適合家族旅遊，家族成員之間既可以保有獨立私密空間，也能緊密互動；而且每間房皆設計大片玻璃帷幕、落地窗，引入室外自然綠意和明媚陽光，天氣晴朗時還能遠眺龜山島。

不過，真正收服全家人的心、覺得住起來超舒適的理由是「宜蘭HA House夏」的全棟LG ThinQ智慧家電！一到villa，V仔直接就在客廳使用ThinQ APP，開啟設定每層房間的DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調，走訪每個房間後，V仔最喜歡的就是2樓，因為2樓的各項家電皆使用LG Objet Collection®調和美學傢電系列，是由世界權威流行色彩機構美國彩通色彩研究所（Pantone Color Institute）為全新LG Objet Collection®調和美學傢電系列訂製專屬色彩，讓家電不只有過去常見黑白灰的刻板印象，更巧妙融入居家設計風格中。

2樓配置「StanbyME閨蜜機」，可以無線鏡像手機、平板或筆電的內容，串流平台追劇看電影超方便，而且無線可移式觸控螢幕，能180°垂直翻轉、130°水平旋轉、50°傾斜及20公分的高低，不論是躺著、坐著，想怎麼看都能以最舒服的角度看。V仔更驚喜發現還有以溫潤雪霧白與石墨綠撞色搭配的「Washtower AI智控洗乾衣機Objet Collection」，外觀延續LG WashTower經典垂直式一體成型設計，透過全觸控中央控制面板完美融合洗乾衣機功能，不必擔心空間不足還能讓家電變成時尚家飾品。

讓V仔決定「獨佔」2樓房間的原因還有，同樣以微霧面啞光玻璃表面呈現高貴內斂空間美學的「Styler蒸氣電子衣櫥PLUS五件組Objet Collection」，適合在外玩了一整天後，將衣服包包放入，藉由專利蒸氣技術乾衣、烘衣，還能殺菌、除去過敏原，還給衣服潔淨嶄新面貌。一旁擺著集合自動除塵、充電及收納，乾拖濕拖一次到位的「CordZero A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器」。多種功能強大的家電與和諧的色彩搭配，一秒提升空間質感，讓V仔的家人笑說，回家就要叫媽媽買。

除了2樓之外，1樓的冰箱、電視、洗碗機，B1的空氣清淨機、藍牙音響等，全棟「HA House夏」villa的LG ThinQ智慧家電都能利用「LG ThinQ APP」集中管理，只要連網點開介面，就能隨時隨地監控和管理，像是在全家人出發到B1遊戲室之前，V仔就先用APP打開空氣清淨機，讓地下室空氣品質更清新；一家人在泳池旁聊天享受陽光的溫暖、微風吹拂，伴著藍牙音響傳出來的音樂，這才是愜意的度假生活。

結束假期的V仔和小孟碰面後交換旅宿心得，小孟表示因為有LG ThinQ智慧家電，在飯店房間享受的一切都超級放鬆舒服，她只要回想晚上在泳池畔邊聽音樂邊喝一杯，心情好到「都不想回來上班了呢」；V仔則分享這是她第一次家族旅行出門沒有吵架，這都要歸功於LG ThinQ智慧家電！因為真的太好玩、chill到一個不行，兩人還講好下一趟旅行要交換住宿、再享受一遍。

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https://www.ettoday.net/news/20221007/2351587.htm

