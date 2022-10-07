宜蘭種稻34年馬啟亮　榮獲2022年台灣稻米達人賽亞軍

▲▼馬啟亮（上圖右3）獲今年台灣稻米達人賽亞軍，宜蘭縣長林姿妙等人前往祝賀。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2022年台灣稻米達人冠軍賽成績出爐，蟬連5屆宜蘭冬山鄉稻米品質評鑑競賽冠軍，並獲2屆（2019及2022年）宜蘭嚴選優質米競賽冠軍的稻農馬啟亮，奪下全國賽亞軍，宜蘭縣長林姿妙等人7日前往恭賀及張貼紅紙，並呼籲全國鄉親好朋友多多支持並選購宜蘭縣最優質的嚴選好米。

56歲馬啟亮，現為冬山鄉農會常務監事及該會稻米產銷班第1班班員，自22歲開始務農，迄今已34年，除種植自家農地也從事代耕行業，栽培面積約25公頃。因家中經營水稻育苗場，對水稻每個生長環節都瞭若指掌，經驗相當豐富，是國內稻米品質評鑑常勝軍。他蟬連5屆冬山鄉稻米品質評鑑競賽冠軍，並獲2屆（2019及2022年）宜蘭嚴選優質米競賽冠軍。

馬啟亮2022年更上一層樓，除獲鄉賽冠軍、縣賽（宜蘭嚴選優質米）冠軍，更榮獲全國賽亞軍殊榮。他期許自己能持續精進，為消費者生產出高品質好米，也期盼自己能繼續宜蘭爭光，爭取全國賽、國際賽更高佳績。

宜縣府表示，宜蘭縣好山好水出好農產品，尤其宜蘭米品質更好。宜蘭是全國唯一一期稻作的縣市，因土地有充份時間休養生息、恢復地力，使宜蘭米粒粒晶瑩飽滿、香Q好吃，自縣長林姿妙上任後，縣府積極推廣宜蘭嚴選優質米，近年更出口外銷至日本市場，深受國內外消費者喜愛。

農委會6日公佈2022年台灣稻米達人冠軍賽成績，冬山鄉馬啟亮農友榮獲臺灣好米組亞軍，縣政府除了肯定，更感謝其對稻米產業的用心，宜蘭米因為有稻農們如此用心栽培，才能屢獲佳績、屢獲市場肯定。

縣府農業處表示，台灣稻米達人冠軍賽分為「台灣好米組」及「台灣有機米組」，今年全國共有58個鄉鎮市、759名稻農參賽，針對稻米外觀、品質規格、食味值及口感進行評比，競賽相當激烈，光是入圍就相當不容易。除了冬山鄉馬啟亮農友榮獲亞軍殊榮，五結鄉陳柏維青農及宜蘭市劉凱涵青農，亦入圍台灣好米組（前10名），足以證明宜蘭米的高品質，宜蘭稻農技藝之精湛。縣政府也會持續輔導農友，將稻米產業朝高品質、高價值邁進，並將宜蘭嚴選米打入國內外高端消費市場，以提高稻農整體經濟收益。