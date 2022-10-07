快訊／宜蘭暴雨！舊蘇花公路土石流　武塔至漢本路段緊急封閉

▲宜蘭猛雨！蘇花路廊台9丁線觀音路段，7日傍晚土石流阻斷，武塔至漢本路段緊急性封閉。（示意圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

受東北季風及對流發展旺盛影響，中央氣象局持續對蘇花路廊發布超大豪雨特報，公路總局第四區養護公工程處南澳工務段已於7日上午預先進駐搶災機具，因午後台9丁線（舊蘇花公路）南澳至漢本路段持續強降雨，導致39.8K及39.9K觀音路段發生土石流造成雙向阻斷，7日下午3時30分緊急性封閉台9丁武塔至漢本路段，預計8日上午7時搶通恢復通行。

公路總局第四區養護公工程處南澳工務段表示，台9丁線39.8K及39.9K觀音路段發生土石流，造成雙向阻斷現場，雖已有2部裝載機及1部怪手進行搶修，因現場持續降下豪大雨，土石泥流持續滑落，機具無法靠近清理，另災點附近已有多處雨瀑，現場起霧視線不佳，考量現場搶災人員安全，機具已先撤退至空曠隙地，並於7日下午3時30分緊急性封閉台9丁武塔至漢本路段，預計8日上午7時搶通恢復通行。

武塔至漢本路段封閉期間，車流將改行駛台9線蘇花改南澳至和平段，白牌機車預計7日18時分別於南澳及和平火車站集結(18時30分出發)，採前導後護行駛蘇花改，而載運危險物品車輛，預計明（8）日7時搶通後開放通行。