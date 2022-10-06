戶口多一子！夫又搞小三懷孕問「要和平相處嗎」　妻怒告結局反轉

▲台南新婚人妻指控丈夫外遇，讓小三懷孕後還問她要不要和小三「和平相處」。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／台南報導

台南一人妻新婚才一年，指控丈夫偷吃小三、讓小三懷孕，還問她「你們能和平相處，要嗎？」，小三也打來逼問她「你要不要讓我留嘛」，讓她崩潰提離婚，並向2人求償100萬。不過人夫辯稱，因他想離婚卻離不了，才找女同事誆稱外遇。台南地院審理，因無證據顯示丈夫和女同事交往，判人妻敗訴。

人妻指控，她去年7月才剛結婚，婚後生了一個孩子，在為小孩報戶口時，才發現丈夫先前就領養過一子，2人之間信任感因此破裂。後來她暫回娘家居住，不料丈夫開始失聯，今年3月還直接跟她說他偷吃小三懷孕了，問她「你們能和平相處，要嗎？」、「你要不要她把孩子留下來，她很尊重你耶，你看人家多nice」等語。3月時她甚至接到小三打電話逼問她「如果你也說讓我留，我就留」、「你現在是正宮嘛，你要不要讓我留嘛」，「那你現在是...不想跟他離婚，是這樣嗎」，彷彿希望她成全他們。

人妻表示，之後她由朋友陪同，回丈夫租屋處搬家，竟發現丈夫和小三疑似共浴，2人發現她進門後就裸體躲在浴室不敢出來，她認為丈夫拋家棄子搞外遇，導致婚姻破裂，讓她每晚都睡不著，要向2人求償100萬元。

人夫表示，因妻子怕他父母向她娘家借錢，婚後他媽連妻子和孫子的本名都不知道，妻子還跟他說沒必要介紹家人給她認識，各自顧好各自家人就好，讓他家人都很不諒解。老婆也曾抱著小孩說「等小孩長大要帶他出國，去找更好的父親」，讓他聽了心靈受創，他想離婚離不成，所以才和殯葬業的女同事講好，要她扮演小三打給老婆瞎扯懷孕。那天女同事和他二姐帶狗去海邊玩，回程來他家梳洗，剛巧碰到妻子假藉回家收東西，帶了15人以上的黑道份子到他租屋處開始拍攝，才導致誤會。

女同事則辯稱，打電話給妻子的那天是一群朋友在喝酒，因人夫向大家抱怨他和太太的事，大家為了幫他，所以打電話給他太太，當時電話丟來丟去，並不是她本人打的。

法官審理認為，僅憑通話內容無法證明是女同事打的電話，或她有和人夫交往、懷孕，另在租屋處拍到的影片，則僅拍到女性內衣衣物放在沙發上，人夫將衣物塞進浴室交給女同事，並無拍到2人共浴，判妻子敗訴。