陸軍TH-67直升機迫降台南鹿耳門聖母廟　軍方拆旋轉機翼拖車運回

▲台南歸仁航特部陸軍飛行訓練指揮部1架直升機，疑因機件故障迫降在土城鹿耳門聖母廟旁邊停車場，軍方派員到場將直升機運回，詳查機件故障原因。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南歸仁航特部陸軍飛行訓練指揮部所有1架TH-67直升機，6日上午10時55分許，疑因機件故障迫降在土城鹿耳門聖母廟旁邊停車場，2名駕駛員無礙，軍方下午派員將機翼拆卸後，將直升機身吊上拖車平台上固定，運回部隊詳細檢查故障原因。

陸軍航空特戰指揮部表示，所轄飛行訓練指揮部一架TH-67教練機，6日上午執行例行訓練期間，因飛機警告訊息燈亮，為確保飛行安全，即依標準作業程序，於台南鹿耳門聖母廟預警性降落、關車，處置得宜，人機均安。

▲陸軍飛行訓練部政戰主任黃美慧說明TH-67教練機迫降的情形。（圖／記者林悅翻攝）

陸軍飛行訓練部政戰主任黃美慧表示，這次是機件飛行途中儀器上有一個溫度警示燈亮，所以機組員在考量安全狀況，才選擇適當地點做降落，目前機況應該都沒有什麼問題，但會對警告燈亮的狀況進行詳查，也派搶修小組到現場處置，人機都均安，這也是軍方正常的處理程序。

▲技術人員進行拆卸旋轉機翼作業。（陸航部提供）

黃美慧表示，TH-67就是教練機，平常就是訓練航訓的學員，今天的訓練過程有警告燈亮，所以按照程序採預警性的降落，亮的警示燈跟溫度有關，機上的2名駕駛員都不是學員是飛行官，飛行的路線有先做勘查，所以當臨時狀況發生，都會選擇空曠地方降落。黃美慧說，燈號故障的詳細原因，要再做仔細調查才能知道，因現場無法做檢修，所以需把直升機運回檢查。

據了解，軍方找來1部吊車、1部拖板車，先由技術人員拆卸直升機旋轉機翼後，再以吊車將直升機身吊上拖車平台上，將機身安全固定後，連同機翼一併運回隊部，進行詳細檢修，預計下午3時前完成運回前置作業。

台南市警三分局在直升機迫降後，即派員全程在現場戒護，維持現場安全，直到運方完成移置運回程序，才撤離現場。