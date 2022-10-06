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疫情回溫全國血荒恐再現　紫南宮國慶連假再辦捐血贈套幣活動

▲竹山紫南宮10月9日擴大辦理捐血活動，捐500CC可獲贈虎年紀念金銀套幣1組。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

▲竹山紫南宮10月9日擴大辦理捐血活動，捐500CC可獲贈虎年紀念金銀套幣1組。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

近日新冠肺炎疫情又有升溫之勢，隨著確診人數增加，願意出門捐血的人數恐大幅減少、血庫存量再次吃緊；竹山紫南宮獲知捐血中心需求，且雙十節連續假日來臨，可望湧入大批熱心信眾，因此繼中秋連假後加碼籌劃於10月9日擴大舉辦捐血活動，民眾只要捐血即能獲贈虎年錢母套幣、琉璃水晶項鍊等好禮。

紫南宮今年於中秋節前夕，因應台中捐血中心反映全台血量嚴重不足之窘況，協助舉辦大型捐血活動，吸引552人捐出989袋熱血，成果豐碩。

▲竹山紫南宮香火鼎盛、協助辦理捐血公益活動不遺餘力。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

▲竹山紫南宮香火鼎盛、協助辦理捐血公益活動不遺餘力。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

廟方指出，10月9日（星期日）當天活動自上午9時30分開始，至下午3時結束，並在中午12時前預定發放350張號碼牌（視人潮調整號碼牌數量），下午3時結束資料登錄作業，現場將安排4輛捐血車加快服務速度；民眾只要捐血250cc即送琉璃水晶項鍊1份，捐500cc則送虎年套幣組1份。

廟方提醒，如果近期有確診，無症狀後14天才可捐血；台灣血液基金會執行長魏昇堂當天也將代表將頒贈「全國最佳緊急支援團體」琉璃牌，感謝紫南宮長期緊急救援捐血活動，讓全台血庫得以不虞匱乏。

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