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社會 社會焦點 保障人權

注意！高雄中秋酒駕抓205件　警預告國慶3天連假比照辦理

▲▼高雄酒駕取締。（圖／記者許展溢翻攝）

▲警方指出，將運用大數據分析針對易發生酒後駕車事故地點締。（圖／記者許展溢翻攝）

記者許展溢／高雄報導

愛喝酒的人注意了！今年中秋4天連假高雄市警方共取締了205件酒駕，警方6日宣布，國慶連假3天將同步取締酒駕大執法，以大數據分析出易發生事故地點、夜店、舞廳等各場所、路段，列為重點目標，同時採4至6人組成線上機動攔查組，提高攔查率外，汽車也會是這次的重點目標。

高市交通警察大隊表示，民眾聚會飲酒或冬令進補開始多了起來，將運用大數據分析針對易發生酒後駕車事故地點及餐廳、小吃部、KTV、舞廳、酒店、夜店等附近路段為重點，以規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式，以4至6人組成線上機動攔查警組，來回梭巡並針對疑似酒駕車輛，加強攔查、舉發及取締，靈活調度警力、提高攔查率。

警方提醒，汽車將會是本次的攔查取締重點。高市警察局局長林炎田下令，為杜絕酒駕事故憾事發生需執法及宣導雙管齊下，易飲酒場所周邊列為經常路檢場所，加強稽查攔檢取締酒後駕車，路檢除定點編組外，亦編排機動巡邏組於周圍梭巡，留意可疑車輛，加強攔查。

▲▼高雄酒駕取締。（圖／記者許展溢翻攝）

▲警方提醒，汽車將會是本次的攔查取締重點。（圖／記者許展溢翻攝）

林炎田呼籲，餐飲業者要負起社會責任，主動協助飲酒顧客代叫計程車或鼓勵使用代駕，客人若不配合店家通報警方到場即時攔阻。

另外，警方指出，連假期間高雄市舉辦台灣設計展、2022高雄左營萬年祭、衛武營週年慶4.0、高雄市身心障礙國民運動會、2022高雄市庄頭藝穗節、2022蓮池潭國際鐵人三項競賽、高雄市鹽埕區市場商圈產業活化系列活動、岡山籃籗會等活動，另於十大風景區市警局均加派警力疏導交通、強力取締交通違規行為。

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