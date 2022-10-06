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快訊／實驗室認證股東會音檔無變造！　裴偉：竊錄者違法竊錄

▲▼管中閔公務員懲戒案公開審理庭 證人裴偉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鏡電視前董座裴偉裴偉。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

對於鏡電視前董座裴偉股東會錄音檔爭議，前立委黃國昌6日偕同台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會召開記者會，對於音檔內容已送交聲紋鑑識實驗室鑑定，確認內容無變造疑慮。對此裴偉提出4點回應，他指出，若錄音無變造，可清楚聽到會議主席自23分36秒處已宣布股東會結束，其餘錄音段落，是為股東會後應受法律保護之私人談話內容，由竊錄者違法竊錄。

時代力量立委陳椒華9月27日公開去年底鏡電視股東會音檔，指出裴偉向大股東表示，蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過執照，對此，裴偉3日接受廣播「千秋萬事」訪問時說明，這個錄音帶不是股東會內容，那時候其實鏡電視已經有26個月沒有拿到執照，股東非常不安，談話中他說打電話，然後蔡英文交辦給蘇貞昌，然後下令給陳耀祥，應該是他講過頭了，只是想告訴股東說做了很多努力。

對於錄音檔風波，裴偉日前強調，他絕對沒透過府院去施壓，「其實我並沒有那麼厲害直達天聽」，如果真的有，執照不會26個月都沒有來，而且之後還有這麼多強制行為。

為了確定音檔真偽，黃國昌將檔案送交第三方鑑定。鑑識結果指出，經查所有相關跡證和實測資訊，所有參與參與調查成員一致認定檔案應無剪接變造之疑慮、該送件錄音檔也無錄音暫停、剪輯疑慮，遭到合成後回放錄音之可能性極低，若無額外情資或參考檔案供對照，則應不需擔憂其他罕見合成變造之情形發生，所有的可能性都顯示變造機率極低。

對此，裴偉也提出四點回應，包含：

一、鏡電視110年12月17日臨時股東會錄音檔，全程僅24分29秒，此為鐵的事實。立委所提之音檔長度超過股東會時間甚長，若無剪輯或變造，即可清楚聽到會議主席自23分36秒處已宣布股東會結束。其餘錄音段落悉為股東會後應受法律保護之私人談話內容，由竊錄者違法竊錄。

二、偷錄音者將鏡電視公司股東會的錄音檔，及會後股東間的非正式談話錄音散布於眾，恐有觸法之虞，本人已委由律師提告。

三、本人因鏡電視申照遲未通過，為安撫股東，私下膨風發言，致引起社會紛擾，再次表示歉意。

四、附上當日臨時股東會散會前的逐字稿，根據逐字稿內容，前董事長陳建平23分36秒就宣布散會，未如流傳音檔長達2個小時以上。

逐字稿內容：

23分20秒　股東A：我先提一下喔，假設沒有臨時動議的話，請先把這個會結束掉，然後再談其他可以談的，不然的話，不要留紀錄。

23分33秒　陳建平（會議主席）：對對對。

23分36秒　陳建平（會議主席）：如果各位股東沒有其他臨時動議，那我們今天股東會就開到這裡，散會，謝謝。

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