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快訊／裴偉發言音檔鑑識結果出爐！　實驗室：內容無變造、剪輯疑慮

▲▼吹哨者保護協會、前立委黃國昌。（圖／記者杜冠霖攝）

▲吹哨者保護協會、前立委黃國昌。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

鏡電視前董座裴偉在股東會談話的錄音檔日前曝光，引發總統蔡英文、行政院長蘇貞昌對鏡電視申請執照案「幫助」疑雲，而裴偉先是反擊音檔造假，3日受訪時才坦言內容有些膨風，對此，前立委黃國昌6日偕同台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會召開記者會，對於音檔內容已送交聲紋鑑識實驗室鑑定，確認內容無變造、剪輯之疑慮。

時代力量立委陳椒華9月27日公開去年底鏡電視股東會音檔，指出裴偉向大股東表示，蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過執照，對此，裴偉3日接受廣播「千秋萬事」訪問時說明，這個錄音帶不是股東會內容，那時候其實鏡電視已經有26個月沒有拿到執照，股東非常不安，談話中他說打電話，然後蔡英文交辦給蘇貞昌，然後下令給陳耀祥，應該是他講過頭了，只是想告訴股東說做了很多努力。

對於錄音檔風波，裴偉日前強調，他絕對沒透過府院去施壓，「其實我並沒有那麼厲害直達天聽」，如果真的有，執照不會26個月都沒有來，而且之後還有這麼多強制行為。

黃國昌表示，對於音檔真偽雙方現在各說各話，因此將音檔送交第三方鑑定。吹哨者保護協會指出，上月29日收到吹哨者檢舉，對方表示願意將未經傳輸、轉傳的原始音檔送交鑑定，後由美商瓦器聲紋鑑識實驗室進行鑑識作業。

根據鑑定結果發現，該份1小時54分的音檔中，經計算時間戳記後，與原始音檔有2至4分鐘的落差，可能是因為錄音設備系統延遲嚴重、運作遲緩產生的時間差。

對於音檔真偽，鑑識結果指出，經查所有相關跡證和實測資訊，所有參與調查成員一致認定檔案應無剪接變造之疑慮、該送件錄音檔也無錄音暫停、剪輯疑慮，遭到合成後回放錄音之可能性極低，若無額外情資或參考檔案供對照，則應不需擔憂其他罕見合成變造之情形發生，所有的可能性都顯示變造機率極低。

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裴偉鏡電視黃國昌

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