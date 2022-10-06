蔡壁如質疑鏡電視案僅分「他字案」　蔡清祥：一樣依法偵辦

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨立委蔡壁如質疑「鏡電視」申請執照案恐有不法，日前向法務部檢舉，法務部則將檢舉函發交士林地檢署偵辦，不過，蔡仍提出，為何是簽分「他字案」偵辦，而非「偵字案」。對此，法務部長蔡清祥6日說，不管是他字案還是偵字案，檢察機關都會一樣處理、依法偵查，不會因為是他案或偵案而有所不同。

立法院司法及法制委員會今天併案審查行政院、朝野立委所提《外役監條例》部分條文修正草案，邀請蔡清祥等人列席報告，並備質詢。

蔡清祥會前接受媒體聯訪時，被問到外界質疑府院高層介入國家通訊傳播委員會（NCC）審查鏡電視執照申請，士林地檢署現在已經開始調查，會調查哪部分？蔡說，執法機關都依權限處理中，行政部分由權責機關NCC處理，刑事責任部分由檢察機關依法處理中。

媒體追問，有立委說，資料都已經給了，士檢還是用他字案來偵辦？蔡清祥指出，不管是分他案還是偵案，在檢察機關都是一樣的處理，都依法偵查中，並不會因為分他案或偵案而有所不同，這是依照分案要點來處理的。

此外，鏡電視今天上午也發布聲明表示，近日媒體同業、部分民代對於公司多有指教，加上內部文件資料遭到渲染扭曲，造成公司信譽損害，其中引起涉法疑慮以及不當誤會部分，公司自應向公眾說明澄清，避免爭議；期望各界先進停止政治操作，並懇請主管機關盡速通過公司頻道上架申請，公司將繼續為新聞媒體從業環境盡心盡力，讓台灣人多一個收視優質新聞頻道的選擇。