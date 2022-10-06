裴偉音檔沒造假！真施壓還是真膨風？　黃國昌曝時間軸：國人自有公斷

▲吹哨者保護協會、前立委黃國昌。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

鏡電視前董座裴偉在股東會談話的錄音檔日前曝光，引發總統蔡英文、行政院長蘇貞昌對鏡電視申請執照案「幫助」疑雲，而裴偉先是反擊音檔造假，3日受訪時才坦言內容有些膨風，對此，前立委黃國昌也列出爭議時間軸，他表示，一個膨風可以跟具體時間、過程結合這麼完美，到底是不是膨風，每一個公民都有自己的智慧去判斷。

時代力量立委陳椒華9月27日公開去年底鏡電視股東會音檔，指出裴偉向大股東表示，蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過執照，對此，裴偉3日接受廣播「千秋萬事」訪問時說明，這個錄音帶不是股東會內容，那時候其實鏡電視已經有26個月沒有拿到執照，股東非常不安，談話中他說打電話，然後蔡英文交辦給蘇貞昌，然後下令給陳耀祥，應該是他講過頭了，只是想告訴股東說做了很多努力。



對於錄音檔風波，裴偉日前強調，他絕對沒透過府院去施壓，「其實我並沒有那麼厲害直達天聽」，如果真的有，執照不會26個月都沒有來，而且之後還有這麼多強制行為。

為了確定音檔真偽，黃國昌將檔案送交第三方鑑定。鑑識結果指出，經查所有相關跡證和實測資訊，所有參與參與調查成員一致認定檔案應無剪接變造之疑慮、該送件錄音檔也無錄音暫停、剪輯疑慮，遭到合成後回放錄音之可能性極低，若無額外情資或參考檔案供對照，則應不需擔憂其他罕見合成變造之情形發生，所有的可能性都顯示變造機率極低。

對於裴偉已經坦白音檔內容是膨風，為何還要送鑑定？黃國昌表示，自己是上月29日接到檢舉，當時連行政院長蘇貞昌都隨著起舞說是偽造剪接，因此我們接到檢舉以後，認為有必要性，一邊進行前置作業，同時也跟實驗室聯絡，30號開始進行音檔鑑定。

黃國昌指出，裴偉改變說法、說音檔內容是膨風時，鑑定已經送出去，他之後改變說詞，並不會因此改變程序，如果大家知道協會把音檔送鑑定卻不公開，那對信任我們的吹哨者無法交代。

對於是府院真有施壓還是裴偉膨風，黃國昌表示，以自己的立場來說，裴偉說法一變再變，大家到底要相信是剪接變造、還是後來的膨風？不曉得之後會不會有新的說法出來，但至少現在不用再去吵是不是偽造、剪接。

黃國昌表示，對於事實真相，相信台灣公民社會自己有智慧判斷。黃也列出鏡電視爭議始末時間表，裴偉在音檔中第一段的內容說董事長12月1日去面試，確實當天有鏡電視到會陳述、他還說在等待NCC通知補正，NCC也確實在14日通知補正，NCC也在16日完成補正。

黃國昌表示，裴偉音檔所述內容跟事實完全符合，一個膨風可以跟具體時間、過程結合這麼完美，到底是不是膨風，每一個公民都有自己的智慧去判斷，因為這件事情牽涉甚廣，是不是膨風兩個字就可以帶過，從國家公權力行使的角度，恐怕不是如此。

黃國昌批評，憲政體制下面，還有哪個機關在蘇貞昌說不要查了之後，還有勇氣繼續調查？昨天立法院討論要不要成立調查委員會也被封殺，怎麼會蘇貞昌說一句不用查了立法院就自廢武功，「這件事情實在難以想像、難以理解，立法院什麼時候變成行政院的立法局？蘇貞昌說不查就不查了？」

對於鏡電視爭議，黃國昌表示，已經這麼嚴重的事情，監察院目前似乎仍處於昏睡狀態，「這件事情不嚴重嗎？請問監察委員，你們到底在做什麼？」