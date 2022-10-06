　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

裴偉音檔沒造假！真施壓還是真膨風？　黃國昌曝時間軸：國人自有公斷

▲▼吹哨者保護協會、前立委黃國昌。（圖／記者杜冠霖攝）

▲吹哨者保護協會、前立委黃國昌。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

鏡電視前董座裴偉在股東會談話的錄音檔日前曝光，引發總統蔡英文、行政院長蘇貞昌對鏡電視申請執照案「幫助」疑雲，而裴偉先是反擊音檔造假，3日受訪時才坦言內容有些膨風，對此，前立委黃國昌也列出爭議時間軸，他表示，一個膨風可以跟具體時間、過程結合這麼完美，到底是不是膨風，每一個公民都有自己的智慧去判斷。

時代力量立委陳椒華9月27日公開去年底鏡電視股東會音檔，指出裴偉向大股東表示，蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過執照，對此，裴偉3日接受廣播「千秋萬事」訪問時說明，這個錄音帶不是股東會內容，那時候其實鏡電視已經有26個月沒有拿到執照，股東非常不安，談話中他說打電話，然後蔡英文交辦給蘇貞昌，然後下令給陳耀祥，應該是他講過頭了，只是想告訴股東說做了很多努力。


對於錄音檔風波，裴偉日前強調，他絕對沒透過府院去施壓，「其實我並沒有那麼厲害直達天聽」，如果真的有，執照不會26個月都沒有來，而且之後還有這麼多強制行為。

為了確定音檔真偽，黃國昌將檔案送交第三方鑑定。鑑識結果指出，經查所有相關跡證和實測資訊，所有參與參與調查成員一致認定檔案應無剪接變造之疑慮、該送件錄音檔也無錄音暫停、剪輯疑慮，遭到合成後回放錄音之可能性極低，若無額外情資或參考檔案供對照，則應不需擔憂其他罕見合成變造之情形發生，所有的可能性都顯示變造機率極低。

對於裴偉已經坦白音檔內容是膨風，為何還要送鑑定？黃國昌表示，自己是上月29日接到檢舉，當時連行政院長蘇貞昌都隨著起舞說是偽造剪接，因此我們接到檢舉以後，認為有必要性，一邊進行前置作業，同時也跟實驗室聯絡，30號開始進行音檔鑑定。

黃國昌指出，裴偉改變說法、說音檔內容是膨風時，鑑定已經送出去，他之後改變說詞，並不會因此改變程序，如果大家知道協會把音檔送鑑定卻不公開，那對信任我們的吹哨者無法交代。

對於是府院真有施壓還是裴偉膨風，黃國昌表示，以自己的立場來說，裴偉說法一變再變，大家到底要相信是剪接變造、還是後來的膨風？不曉得之後會不會有新的說法出來，但至少現在不用再去吵是不是偽造、剪接。

黃國昌表示，對於事實真相，相信台灣公民社會自己有智慧判斷。黃也列出鏡電視爭議始末時間表，裴偉在音檔中第一段的內容說董事長12月1日去面試，確實當天有鏡電視到會陳述、他還說在等待NCC通知補正，NCC也確實在14日通知補正，NCC也在16日完成補正。

黃國昌表示，裴偉音檔所述內容跟事實完全符合，一個膨風可以跟具體時間、過程結合這麼完美，到底是不是膨風，每一個公民都有自己的智慧去判斷，因為這件事情牽涉甚廣，是不是膨風兩個字就可以帶過，從國家公權力行使的角度，恐怕不是如此。

黃國昌批評，憲政體制下面，還有哪個機關在蘇貞昌說不要查了之後，還有勇氣繼續調查？昨天立法院討論要不要成立調查委員會也被封殺，怎麼會蘇貞昌說一句不用查了立法院就自廢武功，「這件事情實在難以想像、難以理解，立法院什麼時候變成行政院的立法局？蘇貞昌說不查就不查了？」

對於鏡電視爭議，黃國昌表示，已經這麼嚴重的事情，監察院目前似乎仍處於昏睡狀態，「這件事情不嚴重嗎？請問監察委員，你們到底在做什麼？」

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！　他目睹狂嗨：本人正翻
獨／8m狗牽繩變「隱形終點線」害她雷殘　飼主拒賠償LINE封
新光三越周年慶首日塞爆！　少女排17小時看「原子少年」
28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵：怎麼可以這樣
「台隆手創」出包！2容器違規下架　衛生局抓13項產品一次看
人妻小王戰遍5星飯店　綠夫驚見雙人床「血跡斑斑」
新冠疫苗銷毀400萬劑「高端占1／3」！　最高銷毀量曝
輔仁大學旁「陌生男隨機擄人」！　短髮妹尖叫求救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

儀隊旗隊分不清？　網發聲挺高虹安：她是北一女旗隊的

快訊／實驗室認證股東會音檔無變造！　裴偉：竊錄者違法竊錄

邱太三：小三通會開　但要挑個「適當的節日」

中共最快5年後犯台？　國安人士：台灣軍力反轉就在蘇起當政時

蔡培慧：每個縣民都焦慮　「南投要讓黑道治縣嗎？」

親哥轉貼高虹安特權入北一女？　鄭運鵬：尊重言論自由

徐定禎「青年三好」政見　助完成就業、成家、創業夢想

裴偉音檔沒造假！真施壓還是真膨風？　黃國昌曝時間軸：國人自有公斷

赴陸發展失敗變「台流」　海基會：兩年接回90人「很多貧病交迫」

不滿國安局未告知下收走機密文件　何志偉罵：難怪會出包！活該！

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

儀隊旗隊分不清？　網發聲挺高虹安：她是北一女旗隊的

快訊／實驗室認證股東會音檔無變造！　裴偉：竊錄者違法竊錄

邱太三：小三通會開　但要挑個「適當的節日」

中共最快5年後犯台？　國安人士：台灣軍力反轉就在蘇起當政時

蔡培慧：每個縣民都焦慮　「南投要讓黑道治縣嗎？」

親哥轉貼高虹安特權入北一女？　鄭運鵬：尊重言論自由

徐定禎「青年三好」政見　助完成就業、成家、創業夢想

裴偉音檔沒造假！真施壓還是真膨風？　黃國昌曝時間軸：國人自有公斷

赴陸發展失敗變「台流」　海基會：兩年接回90人「很多貧病交迫」

不滿國安局未告知下收走機密文件　何志偉罵：難怪會出包！活該！

基隆大雨土石鬆動！自強隧道口大樹倒塌　女騎士慘「犁田」

美元拐點在哪裡？　調查：一路強到2023

可以領錢了！　財政部：綜所稅第2批退稅10月底入帳

中華電信VIP尊榮再加碼　跨界東森購物網推現金折扣優惠

左手賣右手！　中國農業1.5億買北投「道生幼兒園」

瑞芳驚傳賄選！送口罩、高粱酒買票　女里長參選人認罪飭回

國道17分鐘內違規14次挨罰4萬2！他急搬法條護身獲撤10張罰單

台積電漲6元至451！大立光大漲逾5%　台股上漲90點收13892

郭碧婷嫁向佐「為何一直住台灣娘家」　向太霸氣回應被讚寵媳！

吃保健品還要等時差？美醫推薦好物在台上架引爆搶購潮

iPhone14偵測車禍報案　 警到場「車上6人全慘死」

政治熱門新聞

民眾黨最美發言人！網驚：這可以出道了

資策會改口　柯：全黨＋國家機器打一人

陳時中民調又墊底　他曝民進黨盤算：已經不是會不會當選了

蔡阿嘎預測「22縣市長勝選名單」！　他將奪下台北市

向學生余正煌道歉？　陳明通：陳局長不回答陳教授問題

民進黨年底拿7縣市？　沈富雄打臉蔡阿嘎：有3個可能會輸

周玉蔻沉默9天臉書發文了　一句話讓粉絲嗨翻

快訊／裴偉發言音檔鑑識結果出爐！　FBI合作實驗室：內容無變造疑慮

王浩宇不忍了！　「民進黨沒有網軍，真的沒有」

同黨正妹永康桂綸鎂是募款大敵　支持者：敵不過美色

快訊／高虹安博論符合著作權法　律師聲明曝光：絕無8成雷同可能

「不會依賴他國防衛台灣」　蔡英文：會調整防禦戰略

電子煙氾濫！7.9萬學生淪吸菸族

蔡英文「巨型讀稿機」曝光！

更多熱門

相關新聞

鏡電視發5聲明籲「停止政治操作」　要求：盡速通過頻道上架申請

鏡電視發5聲明籲「停止政治操作」　要求：盡速通過頻道上架申請

鏡電視申設期間，黨政高層介入、施壓國家通訊傳播委員會（NCC）傳言不斷，引發各界關注。法務部長蔡清祥今日表示，士林地檢署現在已著手調查並依權限處理中，行政部分由權責機關NCC處理，刑事責任部分則由檢察機關處理。面對爭議，鏡電視6日發表5點聲明，籲各界停止政治操作，並盼主管機關能盡速通過頻道上架申請。

疫情略有升溫　行政院：國境開放0+7政策10月13日上路不變

疫情略有升溫　行政院：國境開放0+7政策10月13日上路不變

快訊／裴偉發言音檔鑑識結果出爐！　實驗室：內容無變造、剪輯疑慮

快訊／裴偉發言音檔鑑識結果出爐！　實驗室：內容無變造、剪輯疑慮

立委質疑鏡電視案僅分「他字案」　蔡清祥：一樣依法偵辦

立委質疑鏡電視案僅分「他字案」　蔡清祥：一樣依法偵辦

柯文哲嗆聲陳時中　蘇貞昌：不要因選舉把人家扭曲

柯文哲嗆聲陳時中　蘇貞昌：不要因選舉把人家扭曲

關鍵字：

黃國昌鏡電視裴偉蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」！前輩連開6砲

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

墨西哥鎮長遇襲亡　市政廳遭血洗18死「滿地屍體」

「寒露」來了！命理師：4生肖財運、桃花旺爆

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

鴻海再拋「Model B電動休旅車」

登山女神為何要約泡換贊助？他親解「超燒錢內幕」

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面