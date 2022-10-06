鏡電視發5聲明籲「停止政治操作」　要求：盡速通過頻道上架申請

▲鏡電視新聞台。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者詹宜庭／台北報導

鏡電視申設期間，黨政高層介入、施壓國家通訊傳播委員會（NCC）傳言不斷，引發各界關注。法務部長蔡清祥今日表示，士林地檢署現在已著手調查並依權限處理中，行政部分由權責機關NCC處理，刑事責任部分則由檢察機關處理。面對爭議，鏡電視6日發表5點聲明，籲各界停止政治操作，並盼主管機關能盡速通過頻道上架申請。

鏡電視前董事長裴偉在股東大會上的錄音檔曝光，內容暗指總統蔡英文、行政院長蘇貞昌介入鏡電視申照過程，但裴偉日前受訪時稱他沒直達天聽的本事，當時這麼說是為了讓股東們安心，確實有一些「膨風」誇大；而蘇貞昌日前備詢時也強調，自己跟總統蔡英文從未干預。

對於申設風波，鏡電視6日發表5點聲明，全文如下：

一、近日媒體同業、部分民代對於本公司多有指教，加上內部文件資料遭到渲染扭曲，造成本公司信譽損害，其中引起涉法疑慮以及不當誤會部分，本公司自應向公眾說明澄清，避免爭議。

二、本公司人資、財務系統均由本公司自行向廠商採購建置，所有資料亦僅有本公司之人資、財務部門有獨立存取權限，完全沒有共用情事。

三、本公司機電、編播系統之運作，皆按附款內容營運，相關合作事項亦均以一般商業模式進行，絕無任何非常規交易或不當利益輸送情事。

四、依公司法第208條規定：「董事長對內為股東會、董事會及常務董事會主席，對外代表公司。」董事長代表公司向主管機關回覆函詢事項，並就回覆內容負責，一切均依公司法相關規定辦理。

五、本公司全體同仁致力客觀多元的角度製播新聞內容，產製作品受新聞領域相關的各大獎項肯定，品質內容有目共睹，絕無偏頗。惟全體同仁的心血結晶，卻被外界泛政治化的不實謠言全盤否定，令人痛心。本公司再次呼籲，期望各界先進停止政治操作，並懇請主管機關盡速通過本公司頻道上架申請，本公司將繼續為新聞媒體從業環境盡心盡力，讓台灣人多一個收視優質新聞頻道的選擇。