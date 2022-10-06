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侯友宜選辦列林佳龍惡紀錄！花1.5億強推App　僅2.3萬次下載

▲▼ 侯友宜選舉辦公室批民進黨新北市長參選人林佳龍，在擔任台中市長、交通部長任內「花大錢還被騙」 。（圖／侯友宜選辦提供）

▲侯友宜選舉辦公室批民進黨新北市長參選人林佳龍，在擔任台中市長、交通部長任內「花大錢還被騙」 。（圖／侯友宜選辦提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

侯友宜選舉辦公室今（6）日批民進黨新北市長參選人林佳龍，在擔任台中市長、交通部長任內「花大錢還被騙」，「UMAJI」（你麻吉）App成效極差遭監察院提出糾正，該App累計下載次數只有2.3萬次，平均下載一次就要花6500元納稅錢，認證林佳龍就是「沒規劃、亂撒幣」的首長。

侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰指出，林佳龍曾要國人「當個聰明用路人」，但卻推出一個最笨的App。交通部2018年先斥資8000萬元打造「UMAJI」1.0，希望解決國5塞車問題，但成效極差，2019年7月下架後，林佳龍又投入6900萬元推動2.0版，2020年3月貿然上線後，不到3個月就緊急下架，1.5億元的公帑，完全放水流。

▲▼ 侯友宜選舉辦公室批民進黨新北市長參選人林佳龍，在擔任台中市長、交通部長任內「花大錢還被騙」 。（圖／侯友宜選辦提供）

「每下載1次要6500元」，陳柏翰表示，「UMAJI」App累計的下載次數只有2萬3000次，實際活躍人數更只有2千多人，開發費用遠遠高於一般App，2.0版上架後，更被民眾笑稱是山寨版的Google Map。2020年5月28日林佳龍在立法院備詢遭指成效低落後，隔天就將App下架，至今仍未重新上線。

陳柏翰指出，林佳龍曾在立法院坦承，這是個「失敗且須重新檢討的計畫」，原因為「誤信專家」。高達1.5億的公帑被白白浪費，卻只換來四個字的理由，到底是專家有問題，還是林佳龍有問題？

▲▼ 侯友宜選舉辦公室批民進黨新北市長參選人林佳龍，在擔任台中市長、交通部長任內「花大錢還被騙」 。（圖／侯友宜選辦提供）

新北市議員陳偉杰表示，根據監察院的糾正文，林佳龍任內持續辦理 「UMAJI」 App第2期計畫，卻未依約促請廠商提送相關履約進度與工作項目，使App貿然上線為民眾所用，「已損及政府施政形象」，也未建立適當管控機制，「執行效能不彰，顯有怠失」。陳偉杰批評，林佳龍不僅沒善盡檢討、懲處廠商違約，還強推第2期app，顯見是個知錯不改、浪費公帑的行政首長。

「龍大公子亂撒幣」，侯選辦發言人吳亮賢指出，監察院糾正文中也提到，2018年國5車輛較前1年增加113萬輛次、搭乘公共運輸減少20萬人次，顯見國5通壅塞問題並未改善，有失該App推動目的，「與其花1.5億元開發一個沒用的App，還不如買107萬張北宜客運車票給民眾免費搭乘，還能照顧客運業者」。

▲▼ 侯友宜選舉辦公室批民進黨新北市長參選人林佳龍，在擔任台中市長、交通部長任內「花大錢還被騙」 。（圖／侯友宜選辦提供）

除了1.5億元的「UMAJI」App外，吳亮賢說，林佳龍在台中市長曾與一人公司「哈利霍夫曼諮詢公司」簽訂海水採礦MOU，差點被詐騙1100億元；台中花博弊案虧損12億元；廢止BRT遭判賠952萬；這都證明林佳龍就是一個不懂為人民守住荷包的亂花錢市長，如今林佳龍在新北提出的多項政見，除了抄襲新北市現有政策，也被發現只是大撒幣卻沒有具體規畫，一個城市若有這樣的領導人，是全民不幸。
 

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