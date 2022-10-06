黃珊珊批陳時中「往臉上貼金大可不必」　憂「解封1問題」中央無配套

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數，藍白陣營近期猛攻民進黨台北市長參選人陳時中防疫成績，但台北市長柯文哲學生、前台北市社會局長許立民稱，台灣防疫是前段班的前段班，別因選舉攻防抹煞眾人曾經的負重前行。不過，黃珊珊仍暗酸陳時中，防疫本來就是一起各自努力，但事實就是事實，「往自己臉上貼金大可不必」。

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

黃珊珊6日上午走訪西湖市場，會前接受媒體訪問。針對柯文哲與陳時中為了防疫成績隔空交火一事，黃珊珊表示，這就是因為陳時中先說自己防疫幾分，「防疫成就是全台灣人民的，不是某個人的個人功勞。」

黃珊珊強調，這除了自我感覺良好外，昨天看到網友一句不錯的話，「陳時中口罩20分、快篩劑20分、疫苗採購20分，『我負責』這句話也20分，這樣加起來剛好80分，但滿分可能是1000分吧。」

至於許立民批評不要為了選舉攻防妄自菲薄？黃珊珊認為，防疫工作本來就是大家一起各自努力，不需要特別互相指責，「但事實就是事實，做得好不好人民自有公斷，往自己臉上貼金真的是大可不必。」人民沒有忘記去年至今年所發生的事情。

另外，關於國境即將解封，是否擔心疫情達到高峰？黃珊珊提及，除了疫情解封之外，還有要面臨一個問題，若從國外抵台的人在自主管理期間住一般旅館確診，是要送醫院還是集中檢疫所、防疫旅館？現在防疫旅館都退場的話，接下來這才會是大問題，到現在為止好像也沒有具體配套。

黃珊珊批評，中央政府一道命令，地方政府就是自主應變，這些事情一般民眾可能搞不清楚，但一道命令下來，地方政府是會人仰馬翻的。