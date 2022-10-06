資策會擬告高虹安！黃珊珊：人民不是傻瓜　能看出「誰將黑手伸進去」

記者袁茵／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安陷入論文抄襲爭議，資策會原先表示學術用途無授權問題，但資策會執行長卓政宏5日卻稱，引用資策會研究論文高達8成，若高不處理就會走法律途徑。無黨籍台北市長參選人黃珊珊6日表示，人民不是傻瓜，大家都能看出來，是誰將黑手伸進去。

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

針對資策會改口，黃珊珊6日上午走訪西湖市場並接受媒體訪問時提及，「不覺得這就跟慈濟事件一樣嗎？」前面講的話、後面說的話，中間就會有一些黑手進入，資策會已經很確定、明確，現在質詢時突然變了，「我想台灣人民都不是傻瓜，不是政治黑手是什麼？不是國家機器是什麼？」

黃珊珊質疑，用各種方式去做人格毀滅式的選戰攻擊，是一個執政黨應該做的事嗎？論文事件事實已經非常清楚，連指導教授、之前資策會的說法，一年多來都是一致的，突然今天變得不一樣，「我相信百姓也能看得出來，誰把黑手伸了進去。」

關於側翼粉專攻擊高虹安靠關係讀北一女，結果經營者是民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的哥哥？黃珊珊說，做壞事凡走過必留下痕跡，自己也唸北一女，要特權關說幾乎是不可能，就算進去了也無法取得很好的成績，「當你沒有辦法提出更好願景、更好人選時，只能做這種人身攻擊、捏造訊息，對高虹安來說只會越來越強大。」

黃珊珊強調，目前在新竹市最好的人選就是高虹安，所以藍營跟綠營的側翼，尤其是綠營幾乎是傾全黨之力，「我覺得高虹安很辛苦，相信人民會還給她一個公道。」