快訊／3縣市大雨特報！東北風挾雨彈「連炸5天」　冷探20°C時間曝

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

記者閔文昱／綜合報導

今天（5日）東北季風增強，大台北及東北部斷斷續續都有降雨，局部地區雨勢也較大。氣象局晚間9點10分針對基隆、新北、宜蘭3縣市發布大雨特報，5日晚至明（6）日基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意。

氣象局預估，6日東北季風挾帶的水氣增多，迎風面降雨更為明顯，大台北、東北部及東部下雨時間長，雨勢也較大，東北部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，請多留意，桃園及台東也有局部短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

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▲明天到周日北、東降雨機率高。（圖／氣象局）

溫度方面，桃園以北及宜蘭、花蓮天氣稍涼，高溫約26至29度，其他地方仍偏熱，高溫在31至33度，至於各地低溫約24、25度。

氣象局提醒，周五至下周日（7日至9日）東北季風影響、水氣多，迎風面降雨明顯，大台北、東北部及東部下雨時間長，雨勢也較大，周五、周六東北部及東部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北山區也有局部大雨，下周日水氣略減少，但東北部地區仍容易出現局部大雨；桃園及台東的降雨則相對局部、短暫，新竹以南為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

▲5日至9日受東北季風影響，北、東地區水氣多。（圖／記者屠惠剛攝）

到了下周一（10日）東北季風增強帶來乾涼的空氣並影響至下周三（12日），北部及東北部氣溫稍降，低溫有機會來到20度左右，其他地方低溫也略降；桃園以北及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

另外，13日至15日東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

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