明降9℃變天轉雨　更強冷空氣連假到「全台有感」

▲周三迎風面變天轉雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

兩波冷空氣接力，雙十連假又有感！中央氣象局預報員陳伊秀表示，周三東北季風增強，下周一東北季風再增強。根據氣象局預報，台北今高溫還有35度，周三剩26度，降幅達9度。民間氣象愛好則說，下周一到下周三的第二波冷空氣較強，中南部、花東早晚也會感受到明顯降溫。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（4日）白天晴朗多雲，西半部山區有零星降雨，花蓮、台東、恆春半島有零星短暫陣雨；周三東北季風增強，北部氣溫下降，桃園以北、東北部降雨較全面、有短暫雨，其中東北部、基隆北海岸和大台北山區有局部較大雨勢，而花東有些局部短暫雨，苗栗以南多雲到晴，午後山區有局部短暫雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀說，周四至周日東北季風影響，桃園以北和東半部有些局部降雨，南部和其他山區午後有局部短暫雨，其中周五、周六東北部、花蓮有局部較大雨勢機率。

陳伊秀表示，下周一東北季風又增強，冷空氣強度和這波差不多，水氣又比較多，桃園以北和東半部有局部降雨，其他地區多雲到晴，午後南部和其他山區有局部短暫陣雨。

至於一周溫度部分，陳伊秀指出，今各地高溫31-35度，周三大台北高溫降到27度，北部其他地區30、31度，而中南部沒特別大變化；低溫部分，今各地24-27度，周三北部低溫23、34度，中南部則略降1度。

「觀氣象看天氣」臉書提到，近期有兩波涼空氣，第一波是周三到周日，北部、東北部稍降溫，整天涼爽舒適，其他地區降溫有限，白天還是悶熱；第二波冷空氣較強，下周一到下周三中南部、花東早晚也會感受到明顯降溫。