今早變天下雨！「秋潮」來了　最新衛星照曝

記者陳俊宏／台北報導

今天（5日）東北季風增強，北部許多地方清晨起就開始下雨了。中央氣象局長鄭明典貼出今早最新衛星雲圖，介紹「秋潮」現象。

鄭明典在臉書說，衛星雲圖上，台灣北端附近有一條界面（或多條模糊界面），這個介面會在台灣附近徘徊數日，有點類似「梅雨鋒面」的界面！只不過梅雨是海洋氣團推擠大陸氣團，暖空氣大量被舉升，所以天氣現象比較劇烈！

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▲▼北部許多地區今晨起開始下雨。（圖／氣象局）

鄭明典指出，現在是海洋氣團勢力減弱，大陸氣團逐步往南擴展，兩者交會處仍有雲雨帶，天氣現象比梅雨緩和許多，早期有天氣學者稱此近似滯留的雲雨帶為「秋潮」。

氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，今天主要降雨在大台北、東北部，基隆北海岸、大台北山區和東北部有局部較大雨勢，而東北部山區可能來到局部大雨，花蓮、台東次之，其他地區多雲到晴，午後南部和其他山區有局部短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑說，周四至周日東北季風影響，各地較涼，桃園以北、東半部有局部短暫雨，大台北、東北部和東部雨勢會較為持續、空檔較少，東北部、基隆北海岸和大台北山區有局部較大雨勢機率，而周四東北部山區有局部大雨；周五、周六水氣最多，東北部和東部有局部大雨或豪雨。

趙竑提到，下周一、下周二東北季風再增強，這波冷空氣更強，桃園以北、東半部有局部短暫雨，午後南部和其他山區有局部短暫雨。

一周溫度部分，趙竑表示，北部、東半部高溫26、27度，周日前低溫約23、24度，下周一後高溫再降1、2度，低溫落在20度上下；中南部沒太大變化，高溫介於32-34度，低溫25、26度。氣象局觀測，北市周二最高溫來到35.9度，預估今僅27度，降幅近8度。

▼一圖看懂國慶連假天氣。（圖／氣象局）





▲鄭明典說，衛星雲圖上，台灣北端附近有一條界面（或多條模糊界面）。（圖／翻攝鄭明典臉書）