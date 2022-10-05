輕軌龍貓隧道爆紅！藍全歸功韓國瑜　她打臉：連龍貓都聽不下去

▲高雄輕軌「龍貓隧道」在網路上爆紅。（圖／高雄捷運提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄輕軌龍貓隧道爆紅，今（5）日下午將通車試營運，國民黨高雄市議員鍾易仲、黃紹庭等卻再次將龍貓隧道歸功於韓國瑜及國民黨。對此，陳其邁競選辦公室發言人高閔琳嚴正駁斥，韓國瑜上任後專家會議建議輕軌續建，但韓國瑜仍執意停建，不久便開始請長假，足足讓市民多等685天，甚至陳其邁市長上任後表示續建輕軌，國民黨都還在反對。停工輕軌反對輕軌的人現在還來邀功；這樣的說法連龍貓都聽不下去！

高閔琳表示，韓國瑜上任第一天宣布即刻停工，而國民黨則是在陳其邁市長宣布續建後依然反對；不只個別議員質詢反對，而是整個國民黨團都還在反對。

龍貓隧道是在陳其邁市長規劃執行，陳市長更曾在議會針對國民黨表達反對輕軌時答詢表示「韓市長過去不做的事，我陳市長來做」。高閔琳質疑「輕軌國民黨從頭到尾都反對，停工的人還有臉邀功？」

▲陳其邁競選總部發言人高閔琳。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高閔琳質疑，反對輕軌的是國民黨、停工的是國民黨、讓市民多等685天的也是國民黨；而讓輕軌復工的陳其邁、蓋輕軌的也是陳其邁、完工的也是陳其邁，到底國民黨有什麼資格來收割政績？

高閔琳更翻出議會質詢畫面，點名黃紹庭、陳若翠、童燕珍、李雅靜與陳玫娟等都曾在議會公開質詢反對輕軌；這些人怎麼現在還有臉說龍貓隧道是韓國瑜、葉匡時過去的政績？這樣的說法，連龍貓都聽不下去！