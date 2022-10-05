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高雄龍貓隧道來了！最美輕軌路線今下午通車　免費搭車期間曝

 ▲▼高雄輕軌最美龍貓隧道段通車。（圖／翻攝自陳其邁FB粉絲專頁）

▲高雄輕軌最美龍貓隧道段通車，照片在網路上爆紅。（圖／翻攝自陳其邁FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

高雄龍貓隧道來了！被譽為全台最美捷運路線的高雄輕軌C20-C24路段，今（5）日下午正式開通試營運，服務範圍由現行26站增為31站，屆時可從高鐵左營站至捷運紅線凹子底站。高市府推出「輕軌C21A-C24路段免費搭乘」好康服務，自10月5日下午5點起至12月18日止，在C21A內惟藝術中心站<-> C24愛河之心站間上車搭乘免費」，感應電子票證不扣款。

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輕軌C20-C24路段今天正式開通試營運，擁有超過17餘萬訂閱的網紅黑皮也拍片回顧高雄環狀輕軌的起源。2017年9月水岸輕軌第一階段通車，營運區間為C1籬仔內站至C14哈瑪星站，為高雄第一條、也是台灣第一條輕軌電車，也象徵台灣正式進入了新時代的交通載具時代。

▲▼輕軌「以站就樹」的設計，將軌道巧妙的安置在原有的大型小葉欖仁樹叢中，讓乘客彷彿置身綠色隧道中，好多網友驚呼，彷彿宮崎駿筆下的龍貓，隨時都有可能現身的夢幻場景，就在高雄真實上演。。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲輕軌「以站就樹」的設計，將軌道巧妙的安置在原有的大型小葉欖仁樹叢中，讓乘客彷彿置身綠色隧道中。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

即使工程曾因美術館、大順路段的爭議停下，工程延宕近2年，但是隨著市長陳其邁上任後，積極召開跨局處研商會議、導入科學化的數據佐證、進行相關噪音、VISSM交通動態科學模擬分析等，市府團隊隨即提出「9項優化調整方案」及「2項行政配套措施」。另外，也針對輕軌二階沿線根據原路線優化方案進行民調，獲得超過7成民眾支持，於是2020年11月10日宣布輕軌二階正式復工。

在C20至C24站通車後，讓輕軌成圓的藍圖願景也逐一實現，通車後的營運路線共17.1公里，服務範圍可由現行26站增為31站，屆時可從高鐵左營站至捷運紅線凹子底站，搭乘輕軌直接轉乘至美術館園區、駁二藝術特區或亞洲新灣區等處，綠色運輸便利又好行。

隨著建設的一步一腳印，跟著鏡頭視角可以看見內惟藝術中心、美術館、聯合醫院、龍華國小與愛河之心各站，沿途的城市街景展現高雄城市美學，美術館路段綿延天際的小葉欖仁延伸出550公尺的綠色隧道，樹葉交織交錯形成綠蔭，媲美動畫龍貓裡的樹洞隧道。

▲輕軌站體也成為城市亮點 。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲輕軌站體也成為城市亮點 。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

有流水漣漪意象的輕軌站（C21A站及C21站），加裝嵌入式的 LED 燈設計，除了提供照明，同時增加流動感和未來科技感氛圍，新通車的路段儼然成為炙手可熱的都市傳說打卡景點。

而此次通車的終點站—愛河之星站，以客家剪紙、搭配藍色客家花布作為車站特色，運用高雄美濃客家人謀生的菸葉與豬隻等素材，融入都市景觀創造人文、藝術、樂活的城市概念，而步行約1分鐘即可轉乘捷運紅線凹子底站，此外，未來將結合百貨、旅館、健身房及溜冰場的多功能商場，這裡將擁有各式商圈、輕軌、捷運紅線交會等優勢，黑皮形容此處將是北高雄最強百貨商圈。

▲▼輕軌「以站就樹」的設計，將軌道巧妙的安置在原有的大型小葉欖仁樹叢中，讓乘客彷彿置身綠色隧道中，好多網友驚呼，彷彿宮崎駿筆下的龍貓，隨時都有可能現身的夢幻場景，就在高雄真實上演。。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲輕軌「以站就樹」的設計，將軌道巧妙的安置在原有的大型小葉欖仁樹叢中，讓乘客彷彿置身綠色隧道中。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

市府同步推出「輕軌C21A-C24路段免費搭乘」好康服務，自10月5日下午5點起至12月18日止，在C21A內惟藝術中心站<-> C24愛河之心站間上車搭乘免費（感應電子票證不扣款）」。

通車後首班車及末班車維持目前6:30及22:00由端點站發車，尖峰時段（平日6:30-8:30、16:30-18:30、假日13:00-18:00）班距為10分鐘，離峰時段則維持15分鐘班距，歡迎民眾體驗搭乘。

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