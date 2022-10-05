張善政批評運動中心豆腐渣　鄭運鵬諷：只見小問題不看大進步

▲針對國民黨桃園市長參選人批評八德運動中心等是豆腐渣工程！民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天受訪時指出，很遺憾，他只看到小問題，沒看到大進步。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政對八德與蘆竹運動中心質疑是豆腐渣工程提出批評，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天受訪時指出：「很遺憾！張善政先生參選之後，並沒有很仔細地去看桃園發展與進步，他只看到小問題，沒有看到大進步。」

鄭運鵬今天上午出席他與市議員參選人彭俊豪中壢聯合後援會成立大會，會後受訪時表示，從鄭文燦市長上任之後，桃園從沒有國民運動中心，到現在10個國民運動中心，不管是公共工程這麼多的進步，其實多少會有一些工程上需要改善地方，所以才會有合約驗收與保固制度，驗收與保固如果可以做得好，相信這個品質都是沒有問題的。

鄭運鵬強調：「張善政先生擔任行政院長時，我曾質詢過他，我們是不同政黨，我也是以禮相待，也是正面質詢。我長期擔任民進黨立院黨團幹事長，知道在國會也好、地方事務也好，生氣並不能解決事情，你發現問題，有辦法透過機制、合約、大家互相體諒，把問題解決掉。他要我生氣一下，我覺得他可能不是很了解包括合約也好、公共工程應該怎麼樣來處理，這點我有點遺憾。他沒去看現場，以為每個國民運動中心、每個公共工程都有問題，這對桃園是很大的侮辱，也表示他不了解桃園這幾年的進步。」

另外，我想請教張善政先生，過去他擔任政務委員、行政院副院長、院長時，桃園最重大的交通建設是機場捷運，長達5年沒辦法通車，那時包括交通部、桃園市議會議員去試車時，煞車煞不住，甚至還變成碰碰車，桃園市議員沒有人敢再去試乘第二次，當時他擔任政務委員、行政院副院長、行政院院長，他不但沒辦法解決，請問他有生氣過嗎？他有讓桃園捷運通車嗎？有協助桃園鐵路地下化嗎？

我想要請張善政先生，參選市長不需要把桃園每件事情都看成問題一大堆，他可以宣傳自己的好，可以看到桃園的進步，可以講出自己的政策，但不需要把每件事情都講得好像桃園一文不值，非常不堪，這跟市民感受落差太大，讓人非常遺憾。

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