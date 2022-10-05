柯文哲嗆陳時中「去死」　吳思瑤轟：就算選舉殺紅眼也要有人性

▲民進黨籍立委吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中自評防疫成績85分、疫苗採購90分，遭台北市長柯文哲4日痛批「去死吧」。對此，陳時中5日上午回擊柯文哲「沒口德」，競選團隊總幹事吳思瑤也痛批，「選舉再怎麼殺紅眼，也應該有基本的人性！柯黃要滅阿中威風不打緊，也無須滅台灣威風！」

陳時中日前接受專訪時表示，若要給自己打分數，整體防疫成績是85分，疫苗採購90分。面對陳時中自評的分數，柯文哲於《17好政點》節目上開嗆，「去死吧！什麼叫自我感覺良好，就是這樣啦！有沒有病歷？把病歷拿來！」

對此，陳時中今日上午到北投市場掃街拜票時回應，柯文哲這樣說確實沒水準，但他認為這是柯文哲的習慣用語，記得柯已經多次這樣講過，「當一個市長用這樣的話語只是顯露自己沒口德而已，對選戰沒什麼幫助。」強調防疫分數是全民大家一起努力的防疫成果。

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤也怒批，「選舉再怎麼殺紅眼，也應該有基本的人性！柯文哲的尖酸刻薄不是新聞，黃珊珊徹底的柯文哲化也已經成為常態。這樣的失格發言，完全只是為了選舉利益而唱衰台灣。」

吳思瑤認為，陳時中是幫台灣整體防疫表現打高分，而非為自己邀功，台灣防疫成績舉世肯定，「柯黃要滅阿中威風不打緊，也無須滅台灣威風！」

吳思瑤強調，防疫需要全國上下一心，北市疫情危急時，中央幾次出手相助，柯文哲黃珊珊都失憶了嗎？2021年7月北農環南爆發第二波疫情，中央出手相助，進駐北市設立聯合前進指揮所，也在萬大第一果菜批發市場，建置大規模PCR篩檢站；2022年5月，指揮中心也調度召集台北榮總，車來速防疫急門診在中正紀念堂上路，將看診、領藥、PCR採檢3大流程集於一身的一站式醫療服務，不到1周就累計1萬多人來採檢，更有八成完成問診領藥，大大協助北市防疫工作。

吳思瑤更舉例2021年6月，國內疫苗相對短缺時，陳時中加配疫苗，針對疫情高風險的台北市、新北市，按照第1次配送量再加發10%劑量，「這也是阿中秉公無私、為所當為的展現。」

「當台北幾度束手無策時，陳時中二話不說緊急救援，在指揮中心的統御調度下，中央資源隨時到位，力助北市。」吳思瑤說，反觀身為台北市疫情指揮官著柯文哲、黃珊珊，對於疫情掌控毫無責任，以戲謔不堪的態度評論防疫工作，完全是過河拆橋，彷彿疫情掌控的責任只有陳時中一人該承擔，而自己儼然成了事不關己的局外人。

吳思瑤砲轟，曾自豪「拒接指揮官電話」的黃珊珊，顯現出她對防疫責任的「毫無自覺」，不僅對中央無數援助無感，更對人民的需求無感。吳思瑤痛批，「要刮別人鬍子，也刮乾淨自己的！柯黃兩人急切否定國家的防疫表現，其實就是否定了自己，不是嗎？」