強力拜託「翻轉中台灣」　蔡英文批4縣市建設停滯人口外流

▲民進黨今天移師台中舉行中常會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台中報導

九合一選舉倒數52天，民進黨5日移師台中舉行行動中常會，身兼黨主席的總統蔡英文在「翻轉中台灣」記者會表示，中台灣建設停滯、社會福利縮水、年輕人口外流，訴求集結最大力量，支持民進黨提名的蔡其昌、黃秀芳、蔡培慧、徐定禎。

蔡英文今天在記者會致詞表示，行動中常會來到台中，就是要一起翻轉中台灣、自信顧台灣。她說，中台灣，有好的發展條件及產業基礎，中央有好的藍圖與政策，但是還缺會做事的地方首長，「可惜的是，過去4年許多中台灣的鄉親都感到，地方建設停滯了、社會福利縮水了、年輕人口外流了，甚至，媒體的縣市首長的滿意度評比，現任的中台灣的首長，常常都落在後段班」。

蔡英文說，今年年初台中市第二選區立委補選，立委林靜儀就告訴大家：只要團結、集結最大的力量，翻轉中台灣，沒有不可能。

蔡英文並稱讚台中、彰化、南投、苗栗參選人說，民進黨推出了最強人選，例如立法院副院長蔡其昌已經替台中爭取了1267億預算，要用「愛家鄉的行動力」，號召所有「行動派」，要在4年內，讓捷運藍線動工，要做8千戶的社會住宅，並推動營養午餐免費，他提出「10大建設」，建設只會多、福利也只會多，要讓台中動起來。

蔡英文說，彰化縣長參選人黃秀芳已經在地服務27年，要善用護家鄉的協調力，發揮彰化綠能發展的最大優勢，把綠能轉型成果跟縣民共享，並設立「青年發展基金」、「全面恢復 369」，要讓風光大縣能夠風光再現；南投縣長參選人蔡培慧已經成功讓工研院、中興大學循環經濟學院進駐，現在要用挺家鄉的執行力，讓南投成為科技農業、循環經濟和地方創生的重要基地，來帶動南投的升級轉型。

對於苗栗縣，蔡英文表示，苗栗縣長參選人徐定禎要用顧家鄉的治理能力，創造苗栗歷史上第一次的政黨輪替，讓苗栗成為有科技、有文化的城市，為苗栗帶來全新的氣象。

蔡英文強調，「剩下52天，我們要翻轉中台灣，自信顧台灣。讓中央地方攜手合作，顧好台灣產業、照顧人民福利、加速地方建設」，拜託大家集結最大力量，選對人、會做事，讓蔡其昌、黃秀芳、蔡培慧、徐定禎，翻轉中台灣4縣市。

另值得注意的是，民進黨今天在行動中常會前舉行「翻轉中台灣」記者會時，已退黨的無黨籍立委黃國書、無黨籍前立委洪慈庸、陳柏惟均與會。