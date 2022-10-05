周玉蔻「沉默9天」臉書發文了　一句話曝未來動向粉絲嗨翻

▲資深媒體人周玉蔻沉默9天後，終於在臉書發文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

資深媒體人周玉蔻因為在節目上，追打台北市長候選人蔣萬安的身世，以及蔣孝嚴的陳年緋聞引發爭議，不但主持的節目遭移出新聞台主頻，隨後也請假暫停主持節目直到10月9日。不過沉寂了9天的周玉蔻，5日則在臉書上發文，哀悼已故的香港作家李怡。

周玉蔻在臉書發文表示，「哀悼！慟！抗中反共陣營的鉕大損失！我年輕時就崇拜愛幕的偶像，今後繼續努力傳承李怡大師志業，為民主自由奮鬥不懈」。

粉絲對此回應表示，「蔻姐好，歡迎回臉書」、「期待蔻姐重返螢幕、仗義執言」、「我們還在等著妳重出江湖」、「蔻姐好好休息！期待您的回歸。李大師安息」、「蔻姐抱一個！台灣的民主也需要妳的發聲」。

香港知名作家李怡，5日凌晨在台灣逝世，享壽87歲，是香港著名的時事評論家、自由專欄作家，他曾在1970年創辦《七十年代》雜誌，其後到1984年將雜誌更名為《九十年代》，多年來立場鮮明，反對專制，長期分析兩岸三地政治局勢發展，在多份報章及刊物發表時評文章，也曾主持電台節目《一分鐘閱讀》等。

2021年3月31日，李怡在港媒上發表題為「千般不捨，仍須告別」的文章，直指「港區國安法」實施，使論政失去了法律保護，是他寫作60多年來沒有遇到過的，「是實實在在的壓力」，因此決定告別時評專欄，但不會就此封筆。

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