資策會改口「引用比例不當可能提告」 高虹安：政治力介入的結果



▲高虹安說，113頁論文中，發表期刊只佔了6頁，怎麼算都不可能是「雷同8成」。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市長參選人高虹安被爆，博士論文涉抄襲資策會任職期間報告「雷同近8成」。對此，高虹安嚴正反駁，113頁論文中，資策會發表期刊部分僅6頁，「雷同8成」絕非事實，且相信資策會改口是「政治力介入的結果」，對於過去資策會的長官、同事被迫改口一事，表示「不忍多說什麼」。

立法院經濟委員會今天請經濟部進行業務報告，資策會執行長卓政宏指出，高虹安論文引用比例不當，可能提起訴訟，且高出國唸學位沒有報備。對此，高虹安強調：「明明有這麼多國家大事要處理，但是民進黨正事不做，卻把質詢焦點放在資策會和高虹安身上，簡直荒謬至極」

高虹安說，博士論文共113頁，對比資策會發表期刊文章部分僅6頁，所謂博士論文引用逾8成的說法，光用數學計算就知道絕非事實，怎麼可能8成，更何況，高虹安還是資策會期刊文章的第一作者。

資策會日前曾發出聲明表示「學術用途無授權問題」，但近期又改口，高虹安說，相信這是政治力介入的結果。同時表示，過去資策會的長官、同事在這段期間都承受來自高層莫大的壓力，對於他們被迫改口，自己其實不忍多說什麼。

高虹安強調，雖然「人」可以被迫改口，但資料無法因施壓而改變，已留下的檔案、資料、物證無法消滅。

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