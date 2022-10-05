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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

5大學老師發起「觀測新聞聲量」　監測12電視台平衡各地選舉報導

▲▼佛光大學邀集國內學者專家組成的「六都、新竹市候選人電視新聞聲量統計」。（圖／佛光大學提供）

▲佛光大學邀集國內學者專家組成的「六都、新竹市候選人電視新聞聲量統計」。（圖／佛光大學提供）

記者陶本和／台北報導

年底九合一大選將至，佛光大學邀集國內學者專家組成「六都、新竹市候選人電視新聞聲量統計」小組，於今日（5日）起，針對國內12家電視新聞台進行觀測統計，希望能叮嚀電視媒體在採訪選舉新聞時，能更全面的關照、平衡各地區報導的篇幅。

世新大學陳才老師表示，台灣民眾多年來期望的是一個多元、客觀的言論空間及媒體，然而電視新聞演變至今，多元有餘而中立客觀不足；不過，不該僅憑一己的印象來判斷，而是應該用科學的方法驗證。

因此，陳才表示，「選舉新聞聲量統計」，就是在蒐集對各候選人報導的客觀數據，以了解是否有誰獨厚誰？南北報導是否失衡等問題，而憑藉著科學客觀的數據分析，觀眾可以更清楚認識到他們所看的選戰報導內容。

台灣藝術大學賴祥蔚老師表示，有些媒體對特定候選人的報導總時長雖然不短，但內容是褒是貶還是刻意打壓？不只觀眾自有評價，電視台製播的時候也心裡有數；所以，這次的聲量統計，還會對電視新聞製播的內容做正、負面或者中立的評價，希望透過監督，讓新聞背後操縱者心中的那把尺，能夠中立客觀。

本次參與觀測新聞聲量的專家學者，包括：佛光大學副校長傅昭銘、盧慶雄老師、柳金財老師；台灣藝術大學賴祥蔚老師；世新大學陳才老師、林佳欣老師、蘇建州老師，以及銘傳大學 杜聖聰老師、張桂綸老師與文化大學鈕則勳老師。

觀測新聞台將抽樣監看12家電視台，包括7家有線台與5家無線台；抽樣監看主時段以午、晚兩時段為主，將從即日起，10月8日正式開始監看統計，在正式啟動後一週，每週都會公布結果直到今年選戰結束。

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