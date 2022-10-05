用人頭領助理費獲緩刑、罰230萬　彰化議員賴清美：我滿腹委屈

▲彰化縣議員賴清美。（圖／翻攝自賴清美臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣四連霸議員賴清美，用人頭助理領助理費再轉給2助理，從2012年到2019年間不實請領527萬多元助理費，彰化地院審結，依使公務員登載不實罪，判刑1年，緩刑4年，罰230萬元。賴清美說，她沒貪汙、也沒把助理費放自己口袋，是對助理一時心軟，沒想到卻因此吃上官司，心裡面有滿腹的委屈。

依照地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第6條，縣（市）議會議員得聘用公費助理2至4人，每位議員補助總額每月不得超過8萬元。早期縣議員助理費用都是核發到議員帳戶，再由議員分配、撥發給助理，但屢傳出詐領等爭議，為避免類似情況發生，現已改直接核發到助理帳戶。

判決書指出，賴雇請楊、孫、曾為助理，除了楊為公費助理，而孫、曾因在外積欠債務，若申報為公費助理，兩人怕會被追債，於是請賴協助將薪資匯入吳、蔡帳戶中，領出現金後再轉交給他們。

楊協助從2012年到2019年期間平常匯入吳、蔡的助理費、節慶獎金、年終獎金等共527萬多元，再領出現金交給賴清美，再轉支付孫、曾，及服務處相關支用。

法官認為，賴清美等人以人頭請領助理費，足生損害於彰化縣議會對於補助議員公費助理費用管理、稅捐稽徵機關核課稅捐之正確性，依使公務員登載不實罪，將賴清美判刑1年，經認罪協商，獲緩刑4年，並應向公庫支付230萬元；楊姓助理判刑8月，並應向公庫支付30萬元；吳姓、蔡姓、王姓均判刑4月，均應向公庫支付10萬元，均獲緩刑。

賴清美接受電訪時說，她有很多委曲，但有犯罪就是要處罰，「雖然那是歷史共業」，她絕對沒有貪污，只是登載不實，也沒有把助理費放進自己口袋，當初聽助理說欠債就會被扣款，一時心軟，非常的無奈。