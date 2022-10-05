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民歌之夜國慶連假中興新村登場　殷正洋、南方二重唱接力

▲「民歌好聽‧食在好行Heartwarming南投演唱會」將於國慶連假首日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲「民歌好聽‧食在好行Heartwarming南投演唱會」將於國慶連假首日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第12屆世界茶葉博覽會將於國慶連假首日（10月8日），在中興新村開幕，除巧克力咖啡節同步登場，南投縣政府於晚間更在親情公園特別安排｢民歌之夜」演場會，另準備1000個人氣最夯的茶博紀念杯，只要填問券、提早入場就能拿到，數量有限送完為止，讓民眾不必排隊搶購。

縣府指出，｢民歌好聽‧食在好行Heartwarming南投演唱會」由本身也是民歌手的涂佩岑擔任主持人，並邀請到南方二重唱、殷正洋、于台煙、曾淑勤、王海玲、李明德及王瑞瑜等知名歌手接力演出；「茶伯」縣長林明溱也將擔任特別來賓，和現場觀眾開心互動。

▲「民歌好聽‧食在好行Heartwarming南投演唱會」將於國慶連假首日登場。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，節目中也舉辦道安和食安講堂、闖關活動，並穿插有獎徵答，以及多達20個美食攤位；好禮包括三重送：一、道安食安講堂下午5點首先登場，答對就送500元超商商品卡，限量20位，二、2人同行前100組入場民衆，可獲贈野餐墊1個、茶博紀念杯2個及餐點兌換券200元，下午4:30開放進場，送完為止，三、現場填問卷也送1個茶博紀念杯及餐點兌換券100元，限量800個名額。

縣府提醒，從茶博會會場的中興大會堂步行到親情公園民歌演唱會會場，大約只需20分鐘，歡迎全國民眾國慶連假第一天來南投，喝好茶、品嘗巧克力咖啡，再聽悠揚的民歌，度過溫暖又舒心的國慶假期。

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