游錫堃提抗中要「伐謀」：防衛意志強人家不敢打過來啦！

▲「中華民國各界慶祝111年國慶」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

雙十國慶將至，國慶籌備委員會5日召開記者會，兼任主任委員的立法院長游錫堃表示，今年國慶以「守土衛國、你我同行」為主題，他更舉烏克蘭為例，回顧台灣在1895年時，台灣沒有政府、軍隊，仍可以抵抗殖民國，如今台灣有政府、有軍隊，強調戰爭最好兵法就是「伐謀」，「台灣如果防衛意志都很堅強、民調很強，人家不敢打過來啦」。

今年國慶大會規劃「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等三階段，序幕暖場表演由董事長樂團及馬蘭吟唱隊揭開序幕，緊接著會由國軍聯合樂隊暨三軍儀隊、臺南市安南區興安宮金獅陣、西港區廣慈宮金獅陣及七股區寶安宮白鶴陣組成的聯合武陣表演團體，以及臺北市立第一女子高級中學樂儀旗隊帶來一系列的精彩演出。

在國慶大會方面，配合今年國慶主題，將由7位國軍及海巡，偕馬祖四鄉五島兒童合唱團共同領唱國歌，同時與在東引「國之北疆」地標及靠泊在左營軍港的塔江艦現場連線，於大會同步播放地方仕紳與駐地官兵代表共同演唱國歌的畫面。

另外，國軍CH-47SD契努克運輸直升機，也將吊掛巨幅國旗，由2架UH-60M黑鷹直升機引導及跟隨下，緩緩通過總統府前廣場上空。

國慶禮讚則是由國立實驗合唱團及國立臺北教育大學合唱團共111位成員，搭配著國防部示範樂隊打擊樂手，共同演唱客語名曲「大家行共路」。

隨後，在總統蔡英文發表國慶談話之後，進入主題表演階段，首先由陸軍航空特戰指揮部五架AH-64E阿帕契直升機以大雁隊形空中分列式自總統府上空由西向東通過，展現出國軍勤訓精練及捍衛國家的決心。接著由日本京都橘高等學校吹奏樂部，以「台日友情60週年 Always活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！」為主題進行演出。

緊接著台灣街舞文化推廣協會，將以「跳出團結力 舞向新視界」為主題，搭配曉明女中管樂隊共同演出。最後，空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，將以大雁隊形飛越觀禮台，為國慶大會劃下完美的句點。

對於今年國慶以「守土衛國、你我同行」為主題，游錫堃表示，人民防衛一直是最重要國防力量，為了回應國際局勢緊張，兩岸局勢變化，國慶主題提出「守土衛國、你我同行」。他回顧，台灣在一次世界大戰之前，遭遇殖民國簽訂國際條約，割讓改變統治者的一段歷史，當時台灣人民沒有民選總統，沒有政府國軍，也沒有國際援助，但還有很多人來守護家園，全力抵抗殖民國，視死如歸可歌可泣，比起烏克蘭遭受俄羅斯侵略，台灣表現毫不遜色。

游錫堃說，如今面對惡鄰，中共無極限的霸凌，台灣人民要把先賢的精神找回來，效法先烈的精神，2300萬人捍衛國家主權，備戰而不求戰，台灣人早已經透過經濟、文化、保育、永續、自由民主、開放友善、防疫等軟實力，讓全世界看見台灣，未來一定要讓全球看到台灣的韌性跟堅強自我防衛能力，換取全球共同捍衛和平的決心。

游錫堃指出，俄羅斯侵略烏克蘭，烏克蘭是聯合國會員國，有精良武器，但那時候1895年台灣沒有政府，沒有國軍，沒有精良武器，但是台灣人民那時候很多台灣讀書人不知道怎麼辦，因為過去教育是忠君愛國思想，那時候的皇帝把台灣賣掉，台灣就像童養媳送人家。

游錫堃表示，所有反殖民者不知道怎麼辦，那時候台灣讀書人這麼困難，竟然能堅持5個月20天，可以看出來台灣人民只要知道為誰而戰，為何而戰，台灣防衛意志一定很堅強，現在台灣是民主法治國家，有政府、有國軍，知道要為中華民國台灣而戰，為2300萬人而戰。

游錫堃說，戰爭最好兵法就是「伐謀」，「台灣如果防衛意志都很堅強，民調很強，人家不敢打過來啦！」他強調，這叫上兵伐謀，對方不敢有這計畫，那就和平了，「我們是愛好和平，我們不求戰，但我們要備戰」。