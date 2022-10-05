桃園國慶晚會邀重量級歌手！　李憲明喊：透過音樂凝聚同胞的心

▲桃園市副市長李憲明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

國慶籌備委員會5日召開記者會，桃園市副市長李憲明表示，桃園是國門之都，國慶晚會睽違3年再度於桃園舉行，今年舉辦場地特別選在鄰近機場的陽光劇場，預計10月9日17時30分舉行、16時30分起開放民眾自由入場；當日邀請許多重量級歌手輪番登台獻唱，盼能透過音樂凝聚海內外同胞的心。

兼任主任委員的立法院長游錫堃說明，今年國慶晚會由僑務委員會、文化部及桃園市政府共同辦理，活動節目融合原住民、客家、閩南與新住民等四大文化。

李憲明指出，桃園陽光劇場於去年底啟用，場地最多可容納1.5萬人，同時設有5G轉播設備，可以進行異地共演，是非常適合舉辦大型活動的場地；此外，鄰近的國際原住民族文化創意產業園區也即將完工啟用，劇場周邊還有橫山書法藝術公園及橫山書法藝術館，保留了桃園的埤塘文化，環境十分優美。

李憲明補充，桃園陽光劇場緊鄰桃園機場捷運A17領航站，國慶晚會當天周邊道路包含領航北路四段、大成路二段、大豐四街將進行交通管制，禁止一般車輛進入，請民眾搭乘公車前往桃園高鐵站，再轉乘機場捷運或接駁車前往活動會場。

李憲明表示，今年國慶晚會邀請嘻哈天團「玖壹壹」、金曲歌手許富凱、人氣偶像陳芳語、樂天女孩、舒米恩、黃宇寒等，還有最美歐巴桑陳美鳳、保庇天后王彩樺輪番登台獻唱；此外，也邀請桃園在地龍潭愛樂管弦樂團、原林藝術舞集，以及僑胞合唱團帶來精彩演出，希望透過音樂、舞蹈等藝術表演凝聚海內外同胞的心，共同支持台灣、守護土地、保衛人民。

李憲明說，當天入場民眾可獲得國慶限量紀念加油棒，憑桃園市民卡還可參加抽獎活動，獎項包含YAMAHA EC-05電動車、華信航空澎湖、金門機票及中華航空日本線機票等大獎；另外也將免費贈送2,000張樂天桃猿10月10日主場左外野球票，盼大家赴桃園看棒球、迎國慶。

▼國慶晚會相關資訊 。（圖／內政部提供，下同）

