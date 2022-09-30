立院朝野有共識！　《警械使用條例》修法今拚三讀通過

▲各界關注攸關警察用槍時機的《警械使用條例》修法。（圖／記者楊均典翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

南殺警案後，各界關注攸關警察用槍時機的《警械使用條例》修法，立法院長游錫堃29日下午召集黨團協商，歷經逾2小時討論，朝野針對爭議性最高的槍械使用時機、調查小組組成及補償相關規定取得共識，今 （30日）院會有望三讀修正通過。

29日黨團協商中，有關《警械使用條例》第四條的警械使用時機成為討論重點，朝野黨團都認同放寬警方使用警械空間，但對相關條文適用仍多有交鋒。

會中，民進黨團提出修正動議，羅列4種警員得使用槍械逕行射擊的情境，黨團總召柯建銘表示，什麼時候要對空鳴槍、什麼時候開槍，這部分要定義清楚，否則會造成遲疑，因此增加一項，有下列行為時得使用槍械進行射擊，一、以致命性武器攻擊狹迫警察人員、第二、有事實足認持有武器意圖攻擊警察人員、第三、意圖搶奪配槍、第四、其他危害警察人員或他人生命緊急情況時。

國民黨立委鄭天財則指出，若列舉上述條款，更嚴謹、嚴格，會不會反而限縮警方用槍空間，以台南殺警案為例，對方拿刀，刀算不算致命性武器，如何認定？民眾黨立委張其祿質疑，第二、三款的意圖如何認定會是未來一個爭執的點，什麼樣的狀況下算意圖？第四款又跟修正前原來的是一樣意思，技術上要如何解決？

警政署長黃昭明表示，基層員警在實務上用槍時機常會猶豫，現在的法條確實比較模糊，急迫需要明確化的使用時機才能大膽用槍，法律上的依循也不會猶豫。最後朝野協商達成共識，修正草案僅部分文字調整，其餘均照審查會結果通過。