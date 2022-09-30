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快訊／殺警案補破網！員警4情況得「直接開槍」　警械條例三讀通過

▲▼立法院院會「警械使用條例部分條文修正草案」三讀後 各黨團舉牌合影。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會「警械使用條例部分條文修正草案」三讀後 各黨團舉牌合影。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者杜冠霖／台北報導

台南殺警案引發社會關注警察用槍議題，立法院會今（30日）三讀通過修正《警械使用條例》部分條文，明定警察人員面臨犯罪嫌疑人持有致命性武器或攻擊意圖等4種情境，若認為將危及自身生命、身體，得使用槍械逕行射擊。

現行《警械使用條例》僅規定員警使用警刀、槍械的時機，然而，警察人員面對實際情況時，常須經冗長思維程序，才能決定使用何種警械，容易延誤判斷時機，造成不必要的傷亡，因此，三讀條文參酌「聯合國執法人員使用武力和槍械的基本原則」的特別條款規定，明定警察人員執行職務時，主觀上認為若不制止犯罪嫌疑人的行為，可能將危害警察或他人生命安全，得不經鳴槍警告，使用槍械逕行射擊。

至於何時得使用槍械逕行射擊，三讀條文明定4種情境，包含：第一，以致命性武器、危險物品或交通工具等攻擊、傷害、挾持、脅迫他人；第二，有事實足以認定持有致命性武器或危險物品，意圖攻擊他人；第三，意圖奪取警察人員配槍，或其他可能致人傷亡的裝備機具；第四，有其他危害他人生命或身體，情況急迫時。

另為釐清警察人員使用警械是否妥適，三讀條文新增規定，內政部應遴聘相關機關代表及專家學者組成調查小組，得依職權或依司法警察機關申請，就所屬人員使用警械致人死亡或重傷時，其警械使用時機、過程與相關行政責任進行調查及提供意見，調查小組判斷警械使用妥適得考量警員當時的合理認知。

對於修法通過，民眾黨立委張其祿表示，警械條例已經20年沒有調整，修法有其急迫性在，過去有太多員警都擔心法律依循問題，寧可處在危險狀況下，讓原本應該成為後盾的法律變成絆腳石，民眾黨有三大主張：增加警察使用警械的時機跟彈性、釐清使用警械的正當性跟目標、合法使用警械的權益跟民眾權益，國家要負起賠償責任。

國民黨立委游毓蘭也指出，過去很多警察執勤時不敢用槍，就是因為要獨自面對訴訟問題，自己過去就主張使用警械造成損害應該國家賠償，讓員警有更多保障，調查小組的成立，可以避免過去法院的部分判決遠離警察實務、專業等，建立標準，讓第一線員警掌握何時能大膽用槍。

民進黨立委管碧玲表示，此次修法確實延宕，立法院應該向警察同仁致歉，此次修法將警察執勤分為三個層級，明定警察使用警械標準、增加可以就地使用其他可達目的物品並視為警械、以及民進黨團特別納入，警察不需要鳴槍示警即可開槍射擊的4個危急情境，可確保有效執法、保障警察執法安全更避免侵犯人權風險。

▲▼立法院院會「警械使用條例部分條文修正草案」三讀後 各黨團舉牌合影。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會「警械使用條例部分條文修正草案」三讀後 各黨團舉牌合影。（圖／記者屠惠剛攝）

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