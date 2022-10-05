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被攻擊多年！呱吉、百靈果遭出征　澄清文提「市議員手段」炎上

▲▼台北市議員「呱吉」邱威傑。（圖／翻攝呱吉臉書）

▲台北市議員「呱吉」邱威傑。（圖／翻攝呱吉臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

臉書匿名粉專「詹姆士的訐譙時間」發文指控知名Podcast節目「百靈果News」、台北市議員「呱吉」邱威傑等網紅「假中立」，引起網友討論。對此，推特網友砲轟邱威傑以議員身分欺負「網友（詹姆士的訐譙時間）」，讓邱威傑忍不住回嗆「他打我幾年了，一天到晚講一些斷章取義和瞎掰的謊話，還不准我回嘴是怎樣」，然而澄清文中卻因為提到「市議員手段」而炎上。

回顧此事件，臉書匿名粉專「詹姆士的訐譙時間」日前在推特發文說，「如果時力/環團/眼球中央/百果/博恩/呱吉/還有一堆假文青左膠，你們這些可能是深藍家庭出身的隱性藍色，不支持綠營要打民進黨，絕對天經地義，我完全不會有意見，就像我打白藍一樣天經地義，但最噁心是這群人以超越藍綠假中立姿態，去佔領政黨/社運/新聞/自媒體，這些隱性後黨國只打綠不打藍，幹你涼」。

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▲▼百靈果邀「匿名粉專受訪」遭轟霸凌　醫出5萬要翁達瑞上場。（圖／翻攝百靈果臉書）

▲▼知名Podcast節目「百靈果News」對詹姆士發出邀請。（圖／翻攝百靈果臉書）

▲▼百靈果邀「匿名粉專受訪」遭轟霸凌　醫出5萬要翁達瑞上場。（圖／翻攝百靈果臉書）

對此，百靈果直接開出萬元獎金，邀請「詹姆士」上節目面對面聊天，而「呱吉」邱威傑也因為被點名而加碼5萬元。該文一出後，不少「詹姆士」的粉絲認為百靈果及呱吉透過較大的網路聲勢進行霸凌。

然而，「詹姆士的訐譙時間」在臉書有5.3萬人追蹤、推特上也有5.7萬；百靈果則是臉書18萬、推特3200人追蹤；「呱吉」邱威傑個人臉書13.5萬、推特2.2萬人追蹤。

針對被網友出征，「呱吉」邱威傑表示，他擔任議員時都有好好工作，從不缺席，藍綠跑選站時他和少數人都會把會開完；另外，若網友說他以市議員身分欺負匿名網友，「如果真的要用市議員的資源去搞他。拜託，我他X就來陰的了，真是政治外行人。市議員有多少搞市民的手段？問問看那些藍綠老議員就知道。我也不過就是要個公開辯論的機會，要是認為講的都敢負責，就來啊。」

邱威傑表示，「詹姆士」攻擊他多年又封鎖他，讓他不能回應澄清，「一天到晚講一些斷章取義和瞎掰的謊話，還不准我回嘴是怎樣。我忍夠久了，如果他說的是對的，有需要這樣閃閃躲躲嗎？不是盟友很多嗎？不是知道很多真相嗎？是不是還認識一些大老啊？來啊」。

▲▼呱吉幫百靈果遭出征　澄清文嗆「政治外行人」被炎上（圖／翻攝邱威傑推特）

▲▼呱吉回文炎上。（圖／翻攝邱威傑推特）

▲▼呱吉幫百靈果遭出征　澄清文嗆「政治外行人」被炎上（圖／翻攝邱威傑推特）

沒想到，網友看完邱威傑的回應後將焦點放在「市議員有多少搞市民的手段？」導致該言論炎上，被網友截圖轉傳，連民進黨桃園市前議員王浩宇都PO在臉書分享。

網友紛紛留言「我想知道市議員都怎麼用資源搞老百姓」、「所以需要謝邱議座不陰之恩嗎」、「大議員這麼秋」、「好大的官威」、「我認識很多議員都有搞市民的能力，但對市民真的都很客氣」，也有人說「有思考過為何議員要這麼說嗎？」「那些人是閱讀能力0分嗎」。

▲▼呱吉幫百靈果遭出征　澄清文嗆「政治外行人」被炎上（圖／翻攝邱威傑推特）

▲呱吉回文炎上。（圖／翻攝邱威傑推特）

此外，「詹姆士」的推特關閉，「詹姆士」也再開分身帳號聲稱被百靈果的粉絲檢舉。然而，「呱吉」邱威傑、百靈果指出，「詹姆士」的帳號是「主動關閉」帳號，因此顯示「此帳戶不存在」，若是因檢舉而被推特停權，則會顯示「此帳戶被凍結」，百靈果對此表示「我被搞得好亂喔」。

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