喊價10萬！百靈果「向側翼粉專宣戰」　網狂卡位：想看血流成河

記者周亭瑋／綜合報導

Podcast節目「百靈果News」昨晚點名臉書粉專「詹姆士的訐譙時間」，開出10萬獎金，邀請對方上節目論戰。此文一出，吸引大票網友留言，一派人卡位等後續，但也有不少網友笑虧，「不可能啦！」

「詹姆士的訐譙時間」先是發文寫下一串名單，指控這群人以假中立姿態，佔領政黨、社運、新聞。而位列其中的「百靈果News」，昨夜在粉專回擊了。

百靈果起初開5萬元獎金，後來呱吉加碼，目前累積到10萬元，邀請對方面對面說清楚，「講述你對台灣的愛是如何比我們的偉大，整天在線上抹黑台灣人，是有何居心？」

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▲釣出大票吃瓜網友。（圖／翻攝自臉書／百靈果News）

PO文一出，大票網友迅速趕赴戰場，一派人留言直呼，「請問...哪邊可以加碼」、「要讓他帶著鍵盤，不然怕他什麼都講不出來」、「他不敢啦！見光死欸」、「我也最討厭這種人了，只有顏色沒有是非」、「笑死，這傢伙一定不敢出來，躲在螢幕後面多爽啊」、「終於啊，等看這個好久了」、「我要看到血流成河」。

但也有不少人開嘲諷，「現在流量這麼差，需要蹭詹姆士了啊，真慘」、「在您們節目裡線上直播投票決勝負，很不公平的競賽耶」、「都已經是公眾人物了，還要靠公審網友來賺取流量，不禁覺得有點唏噓與鼻酸」、「到處蹭，這次換蹭詹姆士了喔」。

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