百靈果邀「匿名粉專受訪」遭轟　醫出5萬要翁達瑞上場：怕得要死

▲Podcast節目「百靈果News」。（圖／翻攝百靈果臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

知名Podcast節目「百靈果News」被臉書匿名粉專「詹姆士的訐譙時間」發文指控後，立刻發出10萬元獎金的邀請對方上節目討論，引起網友熱烈討論。對此，醫師楊斯棓表示，百靈果只是要羞辱詹姆，且他們害怕翁達瑞（筆名，本名陳時奮）這種的，願意出5萬讓翁達瑞上百靈果的節目一次。

臉書匿名粉專「詹姆士的訐譙時間」日前透過推特發文說，「如果時力/環團/眼球中央/百果/博恩/呱吉/還有一堆假文青左膠」，「你們這些可能是深藍家庭出身的隱性藍色，不支持綠營要打民進黨，絕對天經地義」，「我完全不會有意見，就像我打白藍一樣天經地義」，「但最噁心是這群人以超越藍綠假中立姿態，去佔領政黨/社運/新聞/自媒體」，「這些隱性後黨國只打綠不打藍，幹你涼」。

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▲百靈果邀匿名粉專「詹姆士的訐譙時間」現場聊天。（圖／翻攝百靈果臉書）



事後，百靈果PO文邀請「詹姆士的訐譙時間」到節目上面對面，「講述你對台灣的愛是如何比我們的偉大，整天在線上抹黑台灣人是有何居心」，並開出5萬元獎金，以及線上直播投票來決定勝負。此外，台北市議員「呱吉」邱威傑也加碼5萬元，讓獎金來到10萬元，而該文迅速在臉書、推特上引起兩派網友互戰、出征。

「百靈果今天發了這個文，好多同溫層在討論。」醫師楊斯棓4日發文表示，他看完事件後，認為百靈果只是要羞辱詹姆士，因為百靈果過去邀請別人上節目不是透過這種方式。

楊斯棓直言，「百靈果怕翁達瑞這種的，怕得要死」，「如果百靈果邀翁達瑞去戰一集，戰什麼題目隨便百靈果挑，5萬讓我來出」，「5萬我捐給聯合勸募。那一集的連結一公開我就線上捐款，即刻公佈。」

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