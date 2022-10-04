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「道歉」需誠意+勇氣　雲監收容人參與修復式司法短片宣導演出

▲雲林監獄辦理修復式司法宣導的目的，希望收容人經過矯正機關的監禁之後了解自由的可貴，經由課程修正過去錯誤的認知並學習承擔各種責任，復歸社會減少再犯可能性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林監獄辦理修復式司法宣導的目的，希望收容人經過矯正機關的監禁之後了解自由的可貴，經由課程修正過去錯誤的認知並學習承擔各種責任，復歸社會減少再犯可能性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林監獄配合法務部矯正署收容人「修復式司法系統教育課程」舉辦戲劇比賽，並徵求收容人同意錄製宣導短片，從一個月前就開始製作大型廣告看板、人力發動汽車、家屬接見室場景及等道具，開闊了觀眾的視野；共有9個工場參加宣導影片拍攝，劇情有浪子回頭、詐騙集團等，達到宣導最有效的收穫。

雲監辦理修復式戲劇比賽的目的，為讓收容人藉由角色扮演揣摩被害人心境，若是不幸發生在自己身上，將心比心，原諒真有那麼容易?加害者的誠心道歉，更是需要勇氣。

《浪子回頭》劇中的「阿智」，從小憎恨母親的疏失造成左腳萎縮，自18、9歲起就離家擁槍、販毒把監獄當成家，寄回多封家書皆石沉大海，驚覺連最疼愛自己的爸媽也放棄他，阿智在絕望時接觸書法，馳騁大小賽事皆獲佳績，以作品及獎狀當家書，起初父母仍無回應，阿智不放棄堅持多年，終於獲得家人原諒和支持。

詐騙片故事《神棍小賀》以改運誆騙信眾福州伯支付30萬到3百萬的功德金，被舉報入獄服刑，被害者福州伯蒙受巨大財損，卻不計前嫌到監獄探視小賀，勸導其勿賺取不義之財，人生才能踏實，小賀在福州伯的愛心感化下決心痛改前非。

收容人阿旺表示，在工場排演時，很多同學們都受感動，收容人也許沒有華麗的形容詞，只要能促成收容人改變的契機，就是修復式司法宣導最有效的收穫。典獄長杞炎烈表示，希望收容人經由各種認知教育課程，學會在人生低潮及絕望中用正確無害的方法沉澱身心、充實自我，修正過去錯誤的認知洗心革面，並學習承擔各種責任，復歸社會減少再犯可能性。

▲雲林監獄辦理修復式司法宣導的目的，希望收容人經過矯正機關的監禁之後了解自由的可貴，經由課程修正過去錯誤的認知並學習承擔各種責任，復歸社會減少再犯可能性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲詐騙片故事《神棍小賀》中，受刑人製作大型廣告看板及五彩繽紛的宮廟等道具，逼真又精彩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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