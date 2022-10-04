高雄婦倒馬路沒心跳　消防員廟裡衝出CPR！驚險搶命畫面曝

記者吳奕靖、蔡怡萍／高雄報導

高雄鳳山區雙慈殿4日上午舉行救護車、住警器等救災設備捐贈儀式，有1名劉姓老婦人與女兒才剛抵達宮廟，婦人就突然昏倒在地，失去呼吸心跳，此時在現場參與儀式的鳳山消防隊員發現後急忙投入救援，不斷對婦人進行CPR，也飛奔至附近市刑大拿來AED儀器，經過5分鐘的全力搶救，幸好順利從鬼門關前將婦人搶救回來，驚險過程也讓民眾直呼「媽祖保佑」。

▲老婦人突然倒地失去呼吸心跳，一旁消防員緊急投入救援，順利將人搶救回來。（圖／民眾提供，下同）



據了解，4日上午近10時，75歲劉姓婦人搭乘女兒機車到鳳山雙慈殿，但婦人疑似身體已出現異狀，一下車女兒就著急大喊「我媽媽不舒服」，接著婦人就失去意識，昏倒在廟旁大馬路，沒了呼吸心跳。

▲鳳山區雙慈殿舉行救護車等設備捐贈儀式，參與的消防隊員發現婦人倒地立刻投入搶救。



而剛好雙慈宮早上舉行捐贈1輛救護車、1萬3600個住警器與救災設備給高雄市府的儀式，現場有許多鳳山消防隊員參與，在儀式結束正準備要離開時，發現廟外一名婦人眼神翻白、昏迷倒地，分隊長立即指示大家協助救援，除了持續對婦人進行CPR，也派人衝到附近市刑大拿來AED自動體外心臟去顫器，搭配1次電擊後，幸好婦人順利恢復心跳與意識，大夥才鬆了一口氣，隨後將她送往醫院治療。

消防隊員不放棄希望、合力救回婦人一命，令家屬非常感動與感謝，大約5分鐘的驚險過程，讓目擊民眾除了感謝消防員的堅持，也直呼「還好還好！媽祖保佑」。